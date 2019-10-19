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Планируйте день правильно: гороскоп на 24 октября для всех знаков зодиака
Звезды сегодня предвещают всем удачу в денежном плане.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 24 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Сегодня вы можете получить долгожданную поддержку от нужного вам человека.
Телец
Перестаньте волноваться по пустякам и устройте себе активный отдых.
Близнецы
Совет родственника поможет избежать ненужных трат и сэкономит вам значительную сумму.
Рак
Совет звезд: обращайте внимание на народные приметы, сегодня они могут сбываться.
Лев
Львы, для домашних дел настало подходящее время. Вы ремонт не планировали? Хороший день, чтобы начать.
Дева
Сегодня воздержитесь от избыточного употребления алкоголя. Не исключено повышение зарплаты.
Весы
Сегодня хороший день, чтобы заключать деловые сделки и совершать крупные покупки.
Скорпион
Сегодня придется больше, чем обычно, заниматься семейными и бытовыми проблемами
Стрелец
Будьте экономнее. Сегодня появится возможность заработать там, где вы и не ждали.
Козерог
Не покупайте ничего, стоит сохранить сбережения, так как в скором времени они могут пригодиться на более важное дело.
Водолей
Водолеям срочно нужно пересмотреть свой рацион. Сегодня в первую половину суток возможна усталость и апатия.
Рыбы
Труд Рыб будет вознагражден, ваше материальное благополучие улучшится.
Удачного вам дня!
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— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!