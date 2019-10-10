Как наполнить дом позитивной энергией: советы психолога

Стиль жизни

Значение собственного дома, будь то квартира в многоэтажке или особняк за городом, трудно переоценить. Дом защищает нас от непогоды, дает возможность принимать гостей или, наоборот, наслаждаться одиночеством. Список можно продолжать до бесконечности, но в нем, скорее всего, не будет одного важного пункта. Дело в том, что наш дом обладает еще и магической силой — в этом уверена психолог Диана Щербанская.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Диана рассказала, как дом влияет на нас, и о правилах наполнения его позитивной энергией.

— В наше время трудно найти человека, который не страдал бы от стресса , — говорит Диана Щербанская. — Одни сталкиваются с этим бичом современности время от времени, для других он — перманентное состояние, но необходимость избавиться — излечиться — от него испытывают все. Чаще всего речь в таких случаях идет о медикаментозных методах, хотя наш собственный дом оказывает на психику не менее сильное влияние.

— Интересно. И как же это происходит?

— Чтобы разобраться, подойдем к раскрытию темы с неожиданной стороны. Вы обращали внимание, что на отдыхе нам не хочется сидеть в гостинице или квартире, которую мы снимаем? Там мы все время куда-то бежим — на пляж, на очередную экскурсию или просто гуляем по городу.

— Что тут странного — ведь ради этого мы на отдых и приехали, да еще и немалые деньги заплатили за тур?

— Тем более! Ведь в его стоимость входит и плата за номер в гостинице. Почему бы не получить удовольствие от пребывания там: понежиться в постели, посмотреть телевизор, насладиться видом из окна, при этом совершенно неважно, куда оно выходит — на море, горы или улицу европейской столицы? Значит, дело не в этом, а в том, что любая гостиница, какого бы уровня она ни была, чужое нам помещение.

У каждого жилья есть свои энергетические вибрации, но номер в гостинице уже и не «помнит», какие они были у него: их заглушают вибрации людей, которые в течение всего времени его существования в нем останавливались. Нет гарантии, что они совпадут с нашими. Более того, некоторые из чужих вибраций и вовсе оказываются для нас враждебными — в таком помещении мы чувствуем себя неуютно, а при первой же возможности стараемся из него убежать. Так что это они, а не наша страсть к пляжам и экскурсиям, выталкивают нас из чужих нам стен. Совсем другое дело — наш собственный дом, в нем все вибрации — наши, родственные.

- Даже если мы купили квартиру на вторичном рынке, и в ней до нас жили люди, причем даже не одна, а несколько семей?

— Да, возможно, до вас квартира, в которой вы живете, переходила из рук в руки. Но за время жизни в ней вы наполняете ее своей энергией и своими вибрациями, и чем дольше вы в ней живете, тем больше она становится вашей. Именно благодаря этому в собственной квартире мы чувствуем себя легко и комфортно. На этот счет существует много пословиц и поговорок — самая известная из них гласит, что «дома и стены помогают». А еще, когда мы хотим, чтобы человек успокоился и расслабился, мы говорим: «Чувствуйте себя как дома».

— Что нужно делать, чтобы наполнить новый дом своей энергией?

— Казалось бы, ответ прост — жить: меньше плакать, больше смеяться, смотреть любимые фильмы, читать хорошие книги, вовремя убирать, готовить что-то вкусное, чтобы витали приятные запахи, и почаще приглашать в гости друзей — но только тех, кто действительно хорошо к вам относится, недоброжелатели не должны даже его порог переступать. Но существуют и другие способы наполнить дом или квартиру собственной — положительной — энергетикой: покупка приятных для хозяев вещей, которые будут радовать и тем самым умножать положительную ауру жилья. При этом совершенно неважно, будут это дорогостоящие произведения искусства или копеечные сувениры, главное, чтобы глядя на них тем, кто живет в квартире, хотелось улыбнуться.

Помните старинную поговорку «мой дом — моя крепость», родившуюся еще во времена средневековья? Тогда, чтобы защититься от врагов, людям нужны были крепостные стены, рвы с водой, огромные кованые ворота с поднимающимся и опускающимся на цепях мостом. Сегодня, когда такие меры предосторожности не нужны, человека охраняет положительная аура его дома или квартиры. Для того, чтобы снизить уровень стресса, достаточно пару дней побыть дома, и тревожность и нервное состояние уйдут.

— Таким терапевтическим образом на людей обычно действует родительский дом…

— Вообще, наиболее уютно и комфортно каждый из нас чувствует себя в первые девять месяцев своей жизни — в животе у мамы. Такого ощущения любви, тепла и защищенности у нас не бывает больше никогда. С ним могут сравниться — да и то не до конца — разве что чувства, которые вызывает у нас родной дом. Не зря же, когда у нас на душе тяжело, а в жизни происходят неприятные события, мы едем домой, к родителям — там нам становится легче.

— А что делать, если родительского дома уже нет — его продали или вовсе разрушили, чтобы на его месте построить многоэтажку?

— Нужно усилить добрую энергетику собственного дома фрагментами дома родительского. Наверняка у вас есть какие-то картины, наволочки на диванные подушки, безделушки, которые достались вам в наследство от родителей. Возможно, вам кажется, что они не вписываются в ваш новый, продуманный дизайнером интерьер, но, скорее всего, это не так — место для дорогих вам предметов всегда найдется. Даже просто брошенный на них взгляд будет вызывать приятные воспоминания и улучшать настроение. Можно также продолжать традиции, которые были приняты в родительском доме — это благоприятно будет действовать на психику.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала психолог и бизнес-тренер Диана Щербанская рассказала, какую одежду носить дома, чтобы вам сопутствовала удача.

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