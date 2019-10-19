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Стиль жизни

Гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака

16:09 24 октября 2019 112
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Пятница, 25 октября, — хороший день для решения финансовых вопросов.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Если у вас есть должники, то они вернут все и даже больше. Вечер подойдет для свидания.

Телец

Возможны мелкие семейные проблемы, но вы справитесь. А еще вас пригласят в кино.

Близнецы

Возможна важная встреча. Не стоит полагаться на малознакомых людей.

Рак

Пора заняться ремонтом и покупками для дома, в магазине ждут скидки.

Лев

Львы поймут, как можно исправить ошибки, допущенные раньше, если прислушаются к близким.

Дева

На работе не исключены конфликтные ситуации, споры. Не стоит доверять секреты коллегам.

Весы

Есть шанс одержать верх надо конкурентами и добиться желаемого в деловой сфере.

Скорпион

Возможны неожиданные расходы, штрафы, потери, неудачные сделки.

Стрелец

Давние друзья придут в гости и сделают приятное предложение.

Козерог

Возможна встреча, после которой придется пересмотреть планы на ближайшее будущее.

Водолей

Не стоит доверять случайным людям, ошибка может стоить очень дорого.

Рыбы

Хороший день для того, чтобы удивить окружающих своими талантами и умениями

Удачного вам дня!

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