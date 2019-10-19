Могут и убить: топ-5 самых агрессивных знаков Зодиака

Стиль жизни

Каждый человек в силу определенных обстоятельств может стать агрессивным, но существуют ли люди, которые являются таковыми от рождения — просто потому, что родились под такой — агрессивной — звездой? О том, какие знаки Зодиака больше других склонны к агрессии, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок.

— На первое место я бы, пожалуй, поставила знак Льва, — говорит Валентина, — люди, родившиеся под ним, если их задеть за живое, очень быстро выходят из себя и способны больно ударить — как в моральном, так и физическом смысле. Львы — самые большие в Зодиаке эгоцентристы: для них имеет значение только то, что касается их самих — их интересы, планы, взгляды. Если вы не хотите, чтобы на вас обрушился гнев Львов — порой, совершенно неконтролируемый, не стоит критиковать и, тем более, смеяться над ними. Как минимум, вы можете получить скандал, как максимум, можете и вообще расстаться. Любимое оружие Львов, которым они пользуются во время конфликтов, давить на собеседника авторитетом. Если вы осмелитесь спорить с ним и подвергать сомнению его мнение по тому или иному вопросу, будьте готовы услышать, что у каждого сапожника свой взгляд на искусство — под сапожником, разумеется, будете подразумеваться вы.

— Какой знак в этом рейтинге находится на втором месте?

— Скорпион, который, пожалуй, является самым сложным и противоречивым знаком Зодиака. Если вы в чем-то с ним не соглашаетесь, он не станет, как Лев, спорить с вами, а сразу занесет вас в список своих врагов. В гневе Скорпион страшен, и даже если вы помиритесь с ним, ваши отношения превратятся в надбитую чашку, которую, если верить молве, невозможно склеить — прежними они уже не будут никогда. Скорпион — знак садомазохистов: с одной стороны, они не прощают обид, с другой, они радуются, когда их обижают — они копят свои обиды, упиваются тем, что чувствуют себя униженными и оскорбленными, и получают от этого удовольствие. Он может годами издеваться над теми, кто находится рядом с ним. Но, будучи обиженным всерьез, Скорпион способен отомстить настолько жестоко, что пострадавший от его агрессии человек никогда этого не забудет.

— Третье место занимает…

— …знак Тельца. Понимаю, трудно поверить, что этот спокойный, в чем-то даже ленивый земной знак является одним из самых агрессивных в зодиакальном кругу. И тут самое время вспомнить, что Тельцы еще и очень упрямы, в этом смысле, пожалуй, никто не состоянии с ними сравниться. Поэтому, потеряв терпение, они способны устроить отвратительную сцену, разбрасывая вся и всех вокруг себя, подобно слону в посудной лавке. Попасть им под горячую руку в этот момент — значит, нажить себе крупные неприятности. Практически все время Телец может мирно сосуществовать с окружающими его людьми, но вспышки ярости, которым они подвержены время от времени, сводят на нет ощущение спокойствия и стабильности, испытываемые их партнерами изначально. Вывод: жить с Тельцом легко и просто до тех пор, пока вы не выведете его из себя.

— Кто же находится на четвертом месте?

— Как ни странно, Рак — мирный, домашний и семейный знак, который принято считать одним из самых уравновешенных. Но, в силу своей тонкокожести, он способен завестись из-за любой мелочи, и превратить жизнь «обидчика» в настоящий ад. Рак будет страдать и при этом устраивать перманентные скандалы, выяснять отношения, провоцировать ссоры и конфликты, изводить придирками. Вынести такое его поведение могут далеко не все партнеры Рака — мало кто может похвастаться ангельским терпением.

— И, наконец, пятое место — кто занимает его?

— Представители сразу двух знаков — Стрелец и Близнецы. Первые впадают в бешенство, когда кто-то начинает сомневаться в их правоте. Поначалу они будут склонять собеседника на свою сторону при помощи убедительных доводов, но, если тот — из вредности или упрямства — будет стоять на своем, Стрелец может, что называется, слететь с катушек. Кровь ударит ему в голову, и он не в силах будет отвечать за свое поведение и не станет выбирать выражений, характеризуя того, с кем ссорится. В особо сложных ситуациях речь может дойти и до проклятий.

Что до Близнецов, то они вряд ли будут биться в истерике — это не их стиль. Поначалу, если им покажется, что вы что-то не так сказали или сделали, они высокомерно пошлют вас подальше и перестанут общаться. Правда, демонстрировать свою гордость они будут недолго. Близнецы вернутся, будут плакать и требовать, чтобы партнер им уступил, а иначе — смерть. Скорее всего, человек, конфликтующий с Близнецами, к их пафосным словам не прислушается, и будет неправ, потому что они вполне могут убить. Правда, сделают они это не в порыве гнева, а в совершенно спокойном состоянии, более того — ради интереса.

— Как это?!

— Да их будет просто раздирать любопытство: как это происходит не в кино, а в жизни, что чувствует жертва, а что — преступник. В общем, представителей этого знака, как и других, о которых мы говорили выше, лучше не доводить до крайности.

— Про остальных можно сказать, что они — «белые и пушистые»?

— Представитель любого знака может стать агрессивным, и дело тут не столько в знаке, под которым он родился, сколько в том, в каком доме у него находится Луна. Она — показатель того, умеют люди сдерживать свои эмоции, или нет. Скажем, сам по себе человек, родившийся в знаке Овна, по натуре неагрессивен, а вот если у человека в гороскопе в знаке Овна находится Луна, он может быть очень вспыльчивым. Впрочем, и тут все относительно: человек с Луной во Льве легко «вспыхивает» и срывается, а тот, у кого Луна в Рыбах — настоящий паинька. Но определить, в каком знаке в гороскопе находится Луна, может только профессиональный астролог.

Ранее победительница 5-го сезона «Битвы экстрасенсов», ясновидящая Жанна Шулакова в интервью «ФАКТАМ» рассказала о том, как правильно читать карты Таро.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter