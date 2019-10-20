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Спорт

Умер знаменитый российский теннисист (фото)

10:50 20 октября 2019 787
Александр Волков
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В возрасте 52 лет в Калининграде умер бывший теннисист сборной России Александр Волков. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.

«В это невозможно поверить! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса. Покойся с миром, мой друг», — написал Кафельников.

Александр Волков — заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России. За свою карьеру он завоевал три титула на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. В 1991 году Александр победил на соревнованиях в Милане, в 1993-м — в новозеландском Окленде, в 1994 году — на Кубке Кремля в Москве. Спортсмен также был двукратным финалистом Кубка Дэвиса в составе сборной России (1994-й и 1995 годы). На турнирах «Большого шлема» лучший результат Волкова — полуфинал US Open в 1993 году (тогда он в трех сетах уступил будущему триумфатору американцу Питу Сампрасу). Наивысшая позиция теннисиста в рейтинге АТР — 14-я. На корте Волков в общей сложности заработал 3,4 млн долларов.

Александр Волков заработал за карьеру в теннисе 3,4 млн долларов

Из активного спорта Александр ушел в 1997 году. С 2002-го работал тренером сборной России по теннису. Последние годы жизни Волков провел в Калининграде, где также работал наставником теннисистов. Причины смерти не уточняются. У спортсмена остался сын.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что скончался боксер, выступавший в андеркарде боя Александра Усика.

Фото Getty Images

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