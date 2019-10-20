Вывез в лес в наручниках: под Киевом мужчина похитил и зверски убил свою бывшую жену (фото)

Происшествия

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве 44-летней женщины, которая исчезла 15 октября, а позже была найдена мертвой в лесопосадке. Задержанными оказались ее бывший муж и его приятель.

Информация об исчезновении 44-летней Елены появилась в сети 17 октября. Сообщалось, что 15 октября в 08:25 женщина выехала из паркинга своего дома и поехала в детский сад на улице Энтузиастов (Днепровский район Киева), чтобы отвезти туда ребенка. После этого собиралась ехать на работу в строительную фирму. Ребенка в садик Елена завезла, но после этого исчезла. Пропал и ее автомобиль Land Rover. Позже подруге Елены пришло сообщение о том, что ее мог похитить бывший муж, с которым она уже пять лет в разводе. И что он удерживает ее где-то в Бориспольском районе Киевской области.

Машина убитой женщины

Позже тело женщины с многочисленными травмами и побоями действительно нашли в Бориспольском районе — в лесопосадке за селом Вороньки. Сейчас в прокуратуре Киева «ФАКТАМ» сообщили о задержании подозреваемых.

- Задержаны два человека, которые обоснованно подозреваются в похищении и убийстве 44-летней женщины, — сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. — Одним из задержанных оказался бывший муж женщины. Целью 43-летнего мужчины было завладеть деньгами и имуществом бывшей жены. К совершению преступления он привлек своего 55-летнего приятеля. Установлено, что 15 октября бывший муж позвонил потерпевший и под выдуманным предлогом назначил ей встречу в микрорайоне Бортничи. Женщина приехала на встречу на своем авто Land Rover Discovery около 15:30. Бывший муж со своим подельником напали на нее, надели наручники, посадили в ее же автомобиль и отвезли в лесопосадку рядом с селом Вороньки Бориспольского района. Потом завели ее дальше в лес и начали избивать. Наносили удары по голове и жизненно важным органам. Травмы были несовместимы с жизнью.

Совершив преступление, злоумышленники забрали все ценные вещи потерпевшей (в том числе ее авто) и уехали. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось их задержать.

Надежда Максимец сообщила, что задержанным объявлено о подозрении по статьям «Похищение человека» и «Умышленное убийство». Завтра суд будет избирать меру пресечения. Оба задержанных официально безработные и несудимые. Почему вопрос имущества между бывшими супругами стал именно сейчас (если они действительно развелись пять лет назад), следствие выясняет.

- Я достаточно хорошо знала Елену, но о конфликте с бывшим мужем она не рассказывала, — сообщила «ФАКТАМ» подруга погибшей Иванна. — Знаю, что они давно в разводе и что она с ним не общалась. Мы с ней разговаривали примерно за неделю до ее исчезновения, у нее все было в порядке. У Елены остались двое детей. Один еще маленький (в день исчезновения она как раз отвезла его в садик), а второй уже взрослый…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии в Одесской области, где муж из ружья застрелил свою 28-летнюю жену, после чего сам застрелился. Также «ФАКТЫ» рассказывали о ЧП в Запорожье, где ревнивый жених облил бензином и сжег свою невесту Настю Ковалеву. Недавно по этому громкому делу начался суд.

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