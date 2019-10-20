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Замминистра обвинил Верховную Раду в импорте электроэнергии из России

11:25 20 октября 2019 350
Линия ЛЭП
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

Импорт электроэнергии из РФ был восстановлен из-за изменения в законодательстве, принятых Верховной Радой.

Об этом заявил первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде, отвечая на вопрос депутата Алексея Гончаренко, почему Украина начала закупать электроэнергию из страны-агрессора.

«Действительно есть импорт, но это вопрос рынка. И это, во-первых, вопрос в Верховную Раду, поскольку Кабинет министров не принимает законодательство. И если законодатель определил, что есть возможность импортировать, то рынок открылся. И соответственно игроки на рынке отреагировали. Мы наблюдаем определенные, даже положительные вещи от этих вещей. Поэтому, если у вас есть действительно желание разобраться с вопросом импорта, я вас приглашаю в министерство, мы покажем вам все контракты, мы покажем вам стоимость даже технологических перетоков», — заявил Шубин.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволила закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Украина с 2015 году не импортировала электроэнергию из РФ. 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Большинство энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.

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