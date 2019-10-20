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Каким будет этот день: гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака
Звезды советуют всем позаботиться о своем эмоциональном здоровье.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Прекрасный день, будут доходы и страстные минуты. А вот от похода по магазинах откажитесь.
Телец
Возможны обострения хронических заболеваний, поэтому запаситесь лекарствами.
Близнецы
Возможно, Близнецам предложат перспективный и долгосрочный контракт.
Рак
Ракам лучше заняться уборкой. Чисто дома? Убирайтесь в офисе, в жизни.
Лев
Львы сегодня будут делать добрые дела. Не увлекайтесь слишком. Возможны проблемы с бытовой техникой.
Дева
Возможны конфликты с друзьями. Родственники сделают приятный сюрприз.
Весы
День премий, повышений и признаний в любви. Но держите себя в руках.
Скорпион
День хорошо провести на природе, даче или дома. Если без работы не обойтись, то планируйте ее на вечер.
Стрелец
Хороший день для заключения брака и прочих семейных радостей. Но если вы не планируете ничего такого, то просто отдохните.
Козерог
Новые друзья могут создать проблемы, а партнер превратит вашу жизнь в комедию.
Водолей
Водолеям сегодня не стоит критиковать людей, иначе возможны крупные конфликты и потери.
Рыбы
Рыбам сегодня нужно выбирать для себя только то, что полезно для здоровья.
Хорошего вам дня!
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