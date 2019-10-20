Стиль жизни

Каким будет этот день: гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака

Звезды советуют всем позаботиться о своем эмоциональном здоровье.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Прекрасный день, будут доходы и страстные минуты. А вот от похода по магазинах откажитесь.

Телец

Возможны обострения хронических заболеваний, поэтому запаситесь лекарствами.

Близнецы

Возможно, Близнецам предложат перспективный и долгосрочный контракт.

Рак

Ракам лучше заняться уборкой. Чисто дома? Убирайтесь в офисе, в жизни.

Лев

Львы сегодня будут делать добрые дела. Не увлекайтесь слишком. Возможны проблемы с бытовой техникой.

Дева

Возможны конфликты с друзьями. Родственники сделают приятный сюрприз.

Весы

День премий, повышений и признаний в любви. Но держите себя в руках.

Скорпион

День хорошо провести на природе, даче или дома. Если без работы не обойтись, то планируйте ее на вечер.

Стрелец

Хороший день для заключения брака и прочих семейных радостей. Но если вы не планируете ничего такого, то просто отдохните.

Козерог

Новые друзья могут создать проблемы, а партнер превратит вашу жизнь в комедию.

Водолей

Водолеям сегодня не стоит критиковать людей, иначе возможны крупные конфликты и потери.

Рыбы

Рыбам сегодня нужно выбирать для себя только то, что полезно для здоровья.

Хорошего вам дня!

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