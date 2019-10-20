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Гороскоп на 26 октября для всех знаков зодиака
Суббота, 26 октября, — день, когда стоит меньше общаться с другими людьми.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 26 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Все друзья захотят общаться с вами, хотя вам будет хотеться одиночества. Хороший день для рисования.
Телец
Если вы сумеете правильно распланировать свой день, он принесет много радости.
Близнецы
Близнецам повезет продать что-то ненужное и получить приличную сумму.
Рак
Одинокие Раки начнут себя жалеть и страдать. Не надо! Ваше счастье уже близко.
Лев
Неудачный день для демонстрации своего характера. Вечером побалуйте себя сладостями.
Дева
Звезды не советуют Девам оставаться в стороне происходящих событий, они должен быть активными.
Весы
Семейным весам стоит задуматься о психологе, ваши отношения утратили яркость.
Скорпион
Скорпиону стоит отправиться к врачу. Нет, проигнорировать симптомы заболевания и проглотить пачку таблеток — плохой вариант.
Стрелец
Ревность — не то, что делает отношения крепче, поэтому перестаньте подозревать партнера.
Козерог
Возможно знакомство с очень влиятельными и полезными людьми, которые помогут осуществить мечту.
Водолей
Звонок начальника неприятно удивит, но не отказывайтесь от его предложения.
Рыбы
Пожилому родственнику понадобиться ваша помощь. Друг удивит новостью.
Хорошего вам дня!
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