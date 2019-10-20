Стиль жизни

Гороскоп на 26 октября для всех знаков зодиака

Суббота, 26 октября, — день, когда стоит меньше общаться с другими людьми.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 26 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Все друзья захотят общаться с вами, хотя вам будет хотеться одиночества. Хороший день для рисования.

Телец

Если вы сумеете правильно распланировать свой день, он принесет много радости.

Близнецы

Близнецам повезет продать что-то ненужное и получить приличную сумму.

Рак

Одинокие Раки начнут себя жалеть и страдать. Не надо! Ваше счастье уже близко.

Лев

Неудачный день для демонстрации своего характера. Вечером побалуйте себя сладостями.

Дева

Звезды не советуют Девам оставаться в стороне происходящих событий, они должен быть активными.

Весы

Семейным весам стоит задуматься о психологе, ваши отношения утратили яркость.

Скорпион

Скорпиону стоит отправиться к врачу. Нет, проигнорировать симптомы заболевания и проглотить пачку таблеток — плохой вариант.

Стрелец

Ревность — не то, что делает отношения крепче, поэтому перестаньте подозревать партнера.

Козерог

Возможно знакомство с очень влиятельными и полезными людьми, которые помогут осуществить мечту.

Водолей

Звонок начальника неприятно удивит, но не отказывайтесь от его предложения.

Рыбы

Пожилому родственнику понадобиться ваша помощь. Друг удивит новостью.

Хорошего вам дня!

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