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Точный прогноз на субботу: гороскоп на 26 октября для всех знаков зодиака
Суббота, 26 октября, — хороший день для строительных работ и для всякого рода исследований
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 26 октября для всех знаков зодиака.
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Овен
Овен может сегодня найти клад. Ну, или 100 долларов, или хорошего друга.
Телец
Сегодня стоит выглядеть и вести себя скорее консервативно, чем экстравагантно.
Близнецы
Есть шанс починить все в доме, обновить гардероб, а все это решит хороший друг.
Рак
Не стоит подозревать вторую половинку в обмане, все это грозит расставанием.
Лев
Звезды говорят, что романтические связи, начинающиеся в этот день, не примут серьезный характер.
Дева
А сегодня планируйте встречи с дальними родственниками или друзьями, с которыми вы давно не виделись.
Весы
Возможен конфликт с близким человеком, но не спешите разрывать отношения.
Скорпион
Скорпионы сегодня могут разочароваться в человеке, которого любят.
Стрелец
Если Стрельцы постараются, то смогут добиться успеха, который удивит окружающих.
Козерог
Есть шанс достичь больших успехов, поэтому не сидите на месте, а работайте, работайте и еще раз работайте.
Водолей
Сегодня принесут радость разговоры с близкими, поэтому устройте семейные посиделки.
Рыбы
Все ваши проблемы сегодня решаются легко, поскольку вы точно знаете, чего хотите.
Хорошего вам дня!
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