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Стиль жизни

Точный прогноз на субботу: гороскоп на 26 октября для всех знаков зодиака

5:08 26 октября 2019
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Суббота, 26 октября, — хороший день для строительных работ и для всякого рода исследований

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 26 октября для всех знаков зодиака.

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Овен

Овен может сегодня найти клад. Ну, или 100 долларов, или хорошего друга.

Телец

Сегодня стоит выглядеть и вести себя скорее консервативно, чем экстравагантно.

Близнецы

Есть шанс починить все в доме, обновить гардероб, а все это решит хороший друг.

Рак

Не стоит подозревать вторую половинку в обмане, все это грозит расставанием.

Лев

Звезды говорят, что романтические связи, начинающиеся в этот день, не примут серьезный характер.

Дева

А сегодня планируйте встречи с дальними родственниками или друзьями, с которыми вы давно не виделись.

Весы

Возможен конфликт с близким человеком, но не спешите разрывать отношения.

Скорпион

Скорпионы сегодня могут разочароваться в человеке, которого любят.

Стрелец

Если Стрельцы постараются, то смогут добиться успеха, который удивит окружающих.

Козерог

Есть шанс достичь больших успехов, поэтому не сидите на месте, а работайте, работайте и еще раз работайте.

Водолей

Сегодня принесут радость разговоры с близкими, поэтому устройте семейные посиделки.

Рыбы

Все ваши проблемы сегодня решаются легко, поскольку вы точно знаете, чего хотите.

Хорошего вам дня!

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