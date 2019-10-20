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"Бабье лето" не прощается: синоптики дали прогноз на ближайшую неделю
Пришедшее в Украину «бабье лето» не спешит прощаться и останется еще на неделю. С 21 октября погода будет по-прежнему теплой, ближе к полудню даже жаркой и безветренной, осадки маловероятны. По утрам в большинстве областей возможны туманы и снижение видимости на дорогах.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко, 21 октября в большинстве областей в дневное время температура будет колебаться в диапазоне +17…24 градуса. В Киеве днем около +20 градусов.
О неизбежном завершении «бабьего лета» напомнит похолодание в ряде областей во второй половине недели. Синоптик ожидает, что снижение температуры будет плавным, на 2−5 градусов. 24 октября возможны дожди в северо-восточной части страны — над Сумской и Харьковской областью.
Напомним, по прогнозам народных синоптиков холода могут нагрянуть уже с 25 октября, снизив дневные температуры до 10 градусов. Народный синоптик Леонид Горбань считает, что после прихода холодных воздушных масс потепления в октябре больше не будет.
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