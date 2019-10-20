В Одессе поймали офицеров полиции, бравших взятки с автоугонщиков

Происшествия

В Одессе задержали «на горячем» замначальника отделения полиции-начальника сектора криминальной полиции и оперуполномоченного этого же сектора. Проводили задержание сотрудники Государственного бюро расследований.

Как сообщили в ГБР, полицейских подозревают в вымогательстве у гражданина 5 тысяч долларов. За эту сумму офицеры были готовы «закрыть глаза» и не привлекать к ответственности за якобы кражу транспортного средства. Взятка передавалась через посредника — бывшего сотрудника полиции.

В ходе спецоперации сотрудники территориального управления ГБР, регионального управления СБУ и прокуратуры области разоблачили злоумышленников. Они задержаны после получения второй части взятки в сумме 3 тыс. долларов. Расследуется дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Взяточникам грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Напомним, днем ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе «трясут» отделение полиции. В отделение по улице Мечникова нагрянули с обысками сотрудники СБУ и Государственного бюро расследований. Сообщалось, что после обысков были задержаны офицеры полиции.

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