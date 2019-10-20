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Стиль жизни

К чему готовиться: гороскоп на 27 октября для всех знаков зодиака

5:07 27 октября 2019 1313
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Сегодня лучше не планируйте ничего важного и серьезного, не начинайте никаких дел.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 27 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Звезды обещают примирение после долгой ссоры с близким человеком. Старайтесь не растрачивать энергию зря.

Телец

Сегодня контролируйте близких, помогите им избавиться от вредных привычек.

Близнецы

Близнецам звезды обещают шумные семейные посиделки и любого рода застолья.

Рак

Сегодня будьте внимательными на дороге, даже если вы не водите авто. Также следует избегать авантюрных капиталовложений.

Лев

Сегодня ждите хороших новостей, касающихся кого-то из родных. Существует риск травматизма.

Дева

Вы обязаны устоять перед всеми соблазнами, чтобы в итоге не остаться без средств для существования.

Весы

Сегодня придется потратить немалые деньги на помощь больному родственнику или питомцу.

Скорпион

Сегодня можете смело экспериментировать в делах сердечных и финансовой сфере.

Стрелец

Звезды обещают визиты к друзьям, небольшие развлекательные поездки и культурные мероприятия.

Козерог

Совет Козерогам: смените обстановку, проведите время на даче, в гостях у друзей.

Водолей

Сегодня вы можете убедить инвесторов вложить деньги в ваше дело. Сделайте подарок любимому человеку.

Рыбы

Сегодня не давайте деньги в долг, не обещайте подать на развод, не инвестируйте деньги в бизнес.

Хорошего вам дня!

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