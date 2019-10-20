- 07:39 Пиво, кофе и сало полезны для сердца и сосудов
- 07:35 Карма прилетела: боец АТО, поспоривший с Зеленским в Золотом, яро агитировал голосовать за него на выборах
- 06:43 Украина перешла на зимнее время: который сейчас час
- 05:23 Из аэропорта «Борисполь» в Киев сегодня отправят первый ночной экспресс
- 05:14 День автомобилиста и дорожника Украины: поздравления и забавные картинки
- 05:07 К чему готовиться: гороскоп на 27 октября для всех знаков зодиака
- 01:15 Полная разруха: сеть шокировали фото больницы в России
- 26.10 22:52 Трагедия в поезде: заключенный убил молодого конвоира
- 26.10 22:27 Стрельба в Харькове: появились новые детали преступления
- 26.10 22:05 В страшном ДТП на Волыни погибла женщина: опубликованы фото аварии
- 26.10 21:31 «Заря» разгромила «Ворсклу» и поднялась в топ-тройку: видеообзоры матчей УПЛ
- 26.10 21:31 День тещи 2019: поздравления и красивые открытки
К чему готовиться: гороскоп на 27 октября для всех знаков зодиака
Сегодня лучше не планируйте ничего важного и серьезного, не начинайте никаких дел.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 27 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Звезды обещают примирение после долгой ссоры с близким человеком. Старайтесь не растрачивать энергию зря.
Телец
Сегодня контролируйте близких, помогите им избавиться от вредных привычек.
Близнецы
Близнецам звезды обещают шумные семейные посиделки и любого рода застолья.
Рак
Сегодня будьте внимательными на дороге, даже если вы не водите авто. Также следует избегать авантюрных капиталовложений.
Лев
Сегодня ждите хороших новостей, касающихся кого-то из родных. Существует риск травматизма.
Дева
Вы обязаны устоять перед всеми соблазнами, чтобы в итоге не остаться без средств для существования.
Весы
Сегодня придется потратить немалые деньги на помощь больному родственнику или питомцу.
Скорпион
Сегодня можете смело экспериментировать в делах сердечных и финансовой сфере.
Стрелец
Звезды обещают визиты к друзьям, небольшие развлекательные поездки и культурные мероприятия.
Козерог
Совет Козерогам: смените обстановку, проведите время на даче, в гостях у друзей.
Водолей
Сегодня вы можете убедить инвесторов вложить деньги в ваше дело. Сделайте подарок любимому человеку.
Рыбы
Сегодня не давайте деньги в долг, не обещайте подать на развод, не инвестируйте деньги в бизнес.
Хорошего вам дня!
Читайте также, как защитить себя от негативной энергии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...