Забастовка в Lufthansa: сотни рейсов могут отменить

Мир

Из-за забастовки бортпроводников четырех «дочек» авиакомпании Lufthansa могут быть отменены сотни рейсов во Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе, Кельне, Штутгарте, Берлине и Гамбурге.

Так, участие в забастовке принимают работники четырех дочерних компаний авиаконцерна — Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline и SubExpress, передает Deutsche Welle.

Предупредительная забастовка бортпроводников из профсоюза Ufo, о которой было объявлено 18 октября и которая планировалась только 20 октября с 5:00 до 11:00, но была продлена до полуночи воскресенья.

Lufthansa неожиданно выразила готовность повысить бортпроводникам зарплату на 2 вместо 1,8%, как того требовал профсоюз.

Однако сразу после этого Ufo выдвинула новые тарифные требования, которые Lufthansa немедленно отклонила.

Ufo и Lufthansa уже почти год находятся в состоянии глубокого конфликта. После недоразумений в руководстве Ufo концерн больше не признает правления профсоюза как законного представителя бортпроводников и пытается через суд лишить его права на ведение тарифных споров.

Lufthansa считает забастовки, проводимые Ufo, незаконными и угрожает их участникам последствиями согласно трудовому законодательству.

Как писали «ФАКТЫ», три года назад пилоты Lufthansa также устроили масштабную забастовку. Тогда забастовка привела к отмене в общей сложности более 1800 авиарейсов, в результате чего пострадали около 215 тысяч пассажиров.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter