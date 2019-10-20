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Забастовка в Lufthansa: сотни рейсов могут отменить
Из-за забастовки бортпроводников четырех «дочек» авиакомпании Lufthansa могут быть отменены сотни рейсов во Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе, Кельне, Штутгарте, Берлине и Гамбурге.
Так, участие в забастовке принимают работники четырех дочерних компаний авиаконцерна — Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline и SubExpress, передает Deutsche Welle.
Предупредительная забастовка бортпроводников из профсоюза Ufo, о которой было объявлено 18 октября и которая планировалась только 20 октября с 5:00 до 11:00, но была продлена до полуночи воскресенья.
Lufthansa неожиданно выразила готовность повысить бортпроводникам зарплату на 2 вместо 1,8%, как того требовал профсоюз.
Однако сразу после этого Ufo выдвинула новые тарифные требования, которые Lufthansa немедленно отклонила.
Ufo и Lufthansa уже почти год находятся в состоянии глубокого конфликта. После недоразумений в руководстве Ufo концерн больше не признает правления профсоюза как законного представителя бортпроводников и пытается через суд лишить его права на ведение тарифных споров.
Lufthansa считает забастовки, проводимые Ufo, незаконными и угрожает их участникам последствиями согласно трудовому законодательству.
Как писали «ФАКТЫ», три года назад пилоты Lufthansa также устроили масштабную забастовку. Тогда забастовка привела к отмене в общей сложности более 1800 авиарейсов, в результате чего пострадали около 215 тысяч пассажиров.
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