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- 20:26 Мой ближайший товарищ: Коломойский заявил, что имеет влияние на главу фракции "Слуга народа" в Раде
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Мой ближайший товарищ: Коломойский заявил, что имеет влияние на главу фракции "Слуга народа" в Раде
Бизнесмен Игорь Коломойский называет народного депутата от «Слуги народа» Давида Арахамию ближайшим товарищем и признает, что имеет на него влияние. Об этом Коломойский заявил, общаясь с журналистами в Николаеве.
«Да это мой товарищ вообще. Это ближайший наш товарищ… Хороший парень, очень толковый», — заявил Коломойский об Арахамии.
На слова Арахамии о том, что во фракции «Слуга народа» есть до девяти депутатов Коломойского, сам бизнесмен ответил троллингом: «Если он так говорил, то на воре шапка горит».
Коломойский утверждает, что в целом на депутатов от «Слуги народа» не воздействует, но в случае с главой фракции ситуация совсем другая. «На депутатов нет, на Арахамию точно имею (влияние)», — признает он.
Напомним, ранее политические обозреватели пришли к выводу, что фракция «Слуга народа» не смогла сохранить единство. Источник «ФАКТОВ» подтверждает, что во фракции растет группа тех, кто не согласен с курсом своей политической силы. Пока речь идет о 12—15 недовольных парламентариях.
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