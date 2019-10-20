24.81 / 25.14 27.50 / 28.01
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Мой ближайший товарищ: Коломойский заявил, что имеет влияние на главу фракции "Слуга народа" в Раде

20:26 20 октября 2019 330
коломойский
Инф. «ФАКТОВ»

Бизнесмен Игорь Коломойский называет народного депутата от «Слуги народа» Давида Арахамию ближайшим товарищем и признает, что имеет на него влияние. Об этом Коломойский заявил, общаясь с журналистами в Николаеве.

«Да это мой товарищ вообще. Это ближайший наш товарищ… Хороший парень, очень толковый», — заявил Коломойский об Арахамии.

На слова Арахамии о том, что во фракции «Слуга народа» есть до девяти депутатов Коломойского, сам бизнесмен ответил троллингом: «Если он так говорил, то на воре шапка горит».

Коломойский утверждает, что в целом на депутатов от «Слуги народа» не воздействует, но в случае с главой фракции ситуация совсем другая. «На депутатов нет, на Арахамию точно имею (влияние)», — признает он.

Напомним, ранее политические обозреватели пришли к выводу, что фракция «Слуга народа» не смогла сохранить единство. Источник «ФАКТОВ» подтверждает, что во фракции растет группа тех, кто не согласен с курсом своей политической силы. Пока речь идет о 12—15 недовольных парламентариях.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Гороскоп

Гороскоп на 21 октября для всех знаков зодиака

Елена Лисовая

Вывез в лес в наручниках: под Киевом мужчина похитил и зверски убил свою бывшую жену (фото)

Червь-кивсяк

Грызут даже бетон: стало известно, чем вызвано нашествие черных червей на Кирилловку

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям зашли на чай в лачугу, с хозяевами которой случайно познакомились на дороге (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер