Стиль жизни

Брать в долг и делать маникюр: лунный календарь на 21-27 октября

О том, что можно, и чего нельзя делать в течение каждого дня, когда лучше стричься и заниматься спортом, и как ухаживать за растениями, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

21 октября

Символ дня: утес

Характеристика: время начала серьезных, долговременных проектов, когда на смену старому и отжившему свое приходит новое и неведомое. Звезды рекомендуют довести до победного конца «зависшие» дела и приступать к воплощению новых проектов — обстоятельства будут им благоприятствовать. День также хорошо подходит для творчества — причем, как для его созерцания, так и для рождения оригинальных идей.

Бизнес и финансы: любые финансовые операции обещают быть успешными.

Личная жизнь: новое знакомство, которое произойдет в этот день, может стать судьбоносным, а вот свадьбу лучше перенести на другое время.

Здоровье: самолечение может навредить здоровью.

Уход за внешностью: нельзя делать операции — в том числе, и пластические — на молочных железах. От посещения парикмахерской лучше отказаться — результаты не оправдают ваших ожиданий.

Спорт: рекомендуется нагрузка на позвоночник, суставы и колени. Можно прыгать через скакалку, бегать и ездить на велосипеде.

Дом, сад, огород: во избежание загнивания корней не стоит поливать домашние растения.

22 октября

Символ дня: черепаха

Характеристика: день идеально подходит для отдыха, лучше провести его в тишине и покое, а вот работу стоит ненадолго отложить.

Бизнес и финансы: финансовые вопросы будут тормозиться, нежелательно брать и давать деньги в долг.

Личная жизнь: встреча с любимым человеком не оправдает ваших ожиданий. Может показаться, что он не испытывает былых чувств, но на самом деле это не так — всему виной не его отношение, а расположение Луны и звезд.

Здоровье: хороший день для диеты, поста и голодания.

Уход за внешностью: нельзя делать паровые ванны, глубокую чистку лица, бороться с родинками и отбеливать веснушки. Благоприятны пластические операции по коррекции формы подбородка, можно устранять складки на шее и откачивать жир с бедер. Стрижка может негативно сказаться на здоровье.

Спорт: эффективными будут кардиотренировки и степ-аэробика.

Дом, сад, огород: можно заниматься благоустройством сада, но нельзя пикировать и прививать растения.

23 октября

Символ дня: трясина

Характеристика: энергии дня неблагоприятны для активных действий, в это время лучше затаиться и переждать.

Бизнес и финансы: велика вероятность финансовых потер. Чтобы не стать жертвой мошенников и воров, стоит соблюдать осторожность: не поддаваться на уловки малознакомых людей, обещающих сверхдоходы и не гулять в безлюдных местах в дневное и — особенно! — темное время суток.

Личная жизнь: чтобы не потерять любимого человека, лучше в этот день с ним вообще не общаться.

Здоровье: возможно обострение хронических заболеваний — важно вовремя принимать лекарства и тщательно следовать рекомендациям лечащего врача.

Уход за внешностью: нельзя прокалывать уши, делать паровые ванны и глубокую чистку кожи лица. Можно удалять доброкачественные опухоли.

Спорт: в зале рекомендуются силовые упражнения.

Дом, сад, огород: можно собирать поздние корнеплоды, обрезать и прививать деревья и кустарники. День также хорошо подходит для любых домашних дел.

24 октября

Символ дня: якорь

Характеристика: день духовного прозрения, когда можно будет найти ответ на давно не дававший покоя сложный вопрос. Эмоции, которые будут бить через край, необходимо держать под контролем.

Бизнес и финансы: финансовые дела будут успешными, а вот от заключения сделок и подписания договоров лучше пока отказаться. Не стоит брать кредит.

Личная жизнь: хороший день для заключения брака — семейная жизнь обещает быть долгой и счастливой.

Здоровье: стоит отказаться от лечения коленей и голеней, сдачи крови.

Уход за внешностью: можно стричься, делать маникюр и педикюр, наращивать ногти, проводить очистительные и водные процедуры.

Спорт: можно заниматься бегом и аквааэробикой.

Дом, сад, огород: можно заниматься домашними делами и сажать цветы.

25 октября

Символ дня: лотос

Характеристика: гармоничный день, когда добро и зло уравновешены. Желательно пребывать в благодушном настроении, держать эмоции под контролем, не спорить и не ссорится, чтобы не спровоцировать конфликт.

Бизнес и финансы: хорошее время для приобретения недвижимости — жилья и земли под строительство.

Личная жизнь: за поддержкой обращайтесь к близкому человеку — он вас не подведет.

Здоровье: стоит обратить внимание на состояние сердечно-сосудистой системы — измерить давление и вовремя принять прописанные врачом лекарства.

Уход за внешностью: хороший день для стрижки — результат превзойдет все ожидания. Можно также делать маникюр и педикюр, наращивать ногти, проводить очистительные и водные процедуры.

Спорт: показаны нагрузки на мышцы ног.

Дом, сад, огород: не стоит работать с садовым инвентарем — это может быть чревато небольшими травмами.

26 октября

Символ дня: спрут

Характеристика: энергии дня плохо влияют на психику, мы становимся слабыми и обессиленными. Лучше свести общения с малознакомыми и назойливыми людьми до минимума — это позволит сохранить спокойствие и уберечься от стрессов.

Бизнес и финансы: от реализации далеко идущих планов стоит отказаться — они обречены на провал, лучше сосредоточиться на завершении давних дел.

Личная жизнь: нужно избегать выяснения отношений — даже небольшая ссора может привести к серьезному конфликту.

Здоровье: депрессия, в которую легко впасть в это время, может привести к более серьезным заболеваниям — важно помнить об этом и внимательно следить за самочувствием.

Уход за внешностью: не самый лучший день для похода в парикмахерскую — результат вряд ли порадует. Нельзя также посещать баню и сауну — резкая смена температур может негативно повлиять на сердце и сосуды.

Спорт: стоит исключить тяжелые тренировки, а также нагрузки на мышцы ягодиц и верхней части бедер.

Дом, сад, огород: можно выполнять только легкие домашние дела: готовить, убирать на кухне, мыть холодильник.

27 октября

Символ дня: золотой лебедь

Характеристика: хорошее время для завершения одного жизненного этапа и перехода на новый уровень: можно завершать старые дела и начинать воплощать в жизнь новые, не откладывая их на завтра.

Бизнес и финансы: на бизнес- и финансовом «фронте» не намечается перемен — ни в лучшую, ни — и это главное — в худшую сторону. Хорошее время для занятий наукой и творчеством.

Личная жизнь: при малейшей возможности день стоит провести с семьей, уделив внимание не только любимому человеку, но детям и родителям.

Здоровье: любое недомогание потребует пристального внимания и экстренного принятия мер. Велика вероятность аллергических реакций.

Уход за внешностью: от посещения парикмахерской лучше отказаться. Можно делать пластические операции на лице и шее, восстанавливать поврежденные брови и ресницы.

Спорт: можно заниматься йогой, пилатесом и дыхательной гимнастикой.

Дом, сад, огород: рекомендуется делать генеральную уборку.

Напомним, спланировать дела на следующую неделю поможет также гороскоп для всех знаков Зодиака и календарь магнитных бурь на октябрь.

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