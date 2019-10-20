В Харькове объявили план "Перехват" из-за похищения женщины

Происшествия

В Харькове полиция 20 октября объявляла план «Перехват». Патрульным было поручено отслеживать подозрительные автомобили «ВАЗ-21 010» черного цвета. Спецмеры были приняты после того, как харьковчанин заявил по телефону о похищении молодой женщины двумя мужчинами.

Инцидент случился на улице Большой Панасовской около 13.00. Свидетель утверждал, что похитители силой затащили свою жертву в машину и увезли в неизвестном направлении.

К вечеру «похищенная» харьковчанка нашлась. 30-летняя женщина, как оказалось, добровольно села в автомобиль к своим знакомым, а те отвезли ее домой. В ходе расследования выяснилось, что женщина была в нетрезвом состоянии, но противоправных действий против нее не совершали.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили преступную группу, похищавшую людей на улицах. А в Киеве резонансный случай с кражей ребенка оказался фейком: девочка активно сопротивлялась попыткам родителей посадить ее в машину, и свидетели восприняли такое поведение как похищение.



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