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Готовил мощный взрыв: в Умани задержали ученого-химика из России
В Умани был задержан ученый-химик из России. Обыск на дому у задержанного выявил, что его жилье превратилось во взрывотехническую лабораторию: непосредственно на дому ученый синтезировал взрывчатое вещество гексаметилинтрипероксиддиамин. Это вещество более мощное, чем тротил, а потому взрыв мог быть сравнимым с тем, что случился на военных складах в 2018 году.
Следствие подозревает, что россиянин готовил взрыв на стратегическом объекте в городе, возможно, на военном аэродроме. В пользу этой версии говорят найденные в доме карты, где указан аэродром с боевыми вертолетами и подземным хранилищем топлива.
Как сообщает ТСН, химик прибыл в Украину три года назад. До этого он был совладельцем российской химической компании и работал в российском оборонном концерне. Мигрант вскоре женился на жительнице Умани, поселился у нее, получил вид на жительство. Под наблюдение спецслужб химика взяли, получив заявление от жены. Осознав угрозу для жизни, женщина доложила о подозрительном поведении мужа контрразведчикам.
По версии следователей, россиянин разрабатывал взрывное устройство с таким расчетом, чтобы у подрывника было время скрыться. После выполнения диверсии ученый планировал бежать за границу. В доме нашли полмиллиона российских рублей, а также выяснили, что мужчина активно интересовался билетами в Гонконг.
Напомним, ранее в Запорожье разоблачили шпиона, передававшего в Россию секретные данные со стратегического завода, а в Харькове местный житель был завербован российскими спецслужбами, когда поехал устраиваться на работу в РФ.
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