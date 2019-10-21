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Новые тренды в маникюре: винные оттенки, капельный дизайн (фото)
Красивый маникюр может стать поводом для знакомства и даже сыграть свою роль при трудоустройстве, если окажется во вкусе работодателя. И это не сказки. Визуальная информация также важна в восприятии человека, как и его речь и поступки. Правда, большинство женщин утверждают, что делают маникюр не для кого-то, а прежде всего для себя. И это вполне объяснимо. Стильный маникюр в сочетании с красивой прической, одеждой, хорошими духами делают женщину уверенной в себе. А это откладывает отпечаток на ее действия. Уверенная женщина всегда решительна. И это помогает ей совершать то, о чем нерешительные женщины порой и подумать не могут.
Новые тренды в маникюре для модниц — как таблица Менделеева для химиков. Без учета модных тенденций сейчас невозможно быть стильной.
Оригинальными идеями маникюра с «ФАКТАМИ» поделились нейл-стилисты Юлия Рошниашвили их Грузии и Алина Рэнджук из Румынии.
— Этой осенью в тренде темные тона, — говорит нейл-стилист из Грузии, призер международного чемпионата по ногтевому дизайну, который недавно прошел в Тбилиси, Юлия Рошниашвили. — Фавориты сезона — винные оттенки. Они очень красиво смотрятся в глянце — будто вино в бокале.
— Осень — сезон дождей. Может, поэтому в тренде капельный дизайн. Он смотрится очень необычно. Красив в сочетании с матовым покрытием, которое актуально осенью.
— Красный цвет всегда в тренде, он уместен и днем и вечером. Очень эффектен в сочетании с геометрией.
— Белый цвет обожают бизнес-леди. Как и красный, его можно дополнить геометрическим рисунком, и это будет смотреться очень эффектно. Правда, белый цвет очень маркий, и это нужно учитывать. А если вам он нравится, выбирайте его, но будьте особо аккуратны.
Юлия Рошниашвили напоминает о том, что красивый маникюр может быть только на ухоженных руках. Для ногтей советует использовать специальное масло, а для кожи рук — скраб и крем. По ее словам, очень эффектна и парафинотерапия. При этом важно не доводить руки до критического состояния, пользуясь при уборке агрессивными средствами. Уберечь кожу и ногти помогут перчатки.
— В тренде — цвет осенней сливы, — говорит нейл-стилист из Румынии Алина Рэнджук. — А вместе с ним и бордовый, вишневый. Очень стильно смотрится комбинирование матовой поверхности с глянцем. При этом важно учитывать форму ногтей, все должно быть в гармонии.
— Обратите внимание на декор. Стразы, фольга, бусины, блестки — все это актуально нынешней осенью. Правда, важно не переусердствовать. Если вы боитесь ошибиться, выберите минималистичный декор, достойный герцогини. Такой маникюр расскажет окружающим о вашем хорошем вкусе.
— Красный элегантен всегда, на ногтях, независимо от их длины. Его выбирают уверенные женщины, а уверенность придает вам больше сияния, чем любой гламурный дизайн.
Что касается ухода за руками, Алина Рэнджук обращает внимание на то, что нужно выбирать качественные средства. Масло для кутикулы и крем принесут вам пользу, если они правильно подобраны. Сухая кожа рук может испортить все впечатление от красивого дизайна, поэтому позаботьтесь о ней, уделите ей внимание. Всем известно, что ухоженные руки — гордость каждой женщины. Окружающие всегда обращают на них внимание. Ну, и не стоит забывать о трендах, которые отражают вашу современность, независимо от возраста. Это своего рода индикатор. И очень важный!
Чтобы проверить, как вы ориентируетесь в трендах, «ФАКТЫ» рекомендуют ответить на вопросы теста.
ТЕСТ «В ТРЕНДЕ ЛИ ВЫ И ВАШИ НОГТИ?»
1. Какой из перечисленных оттенков сейчас на пике популярности: лавандовый, сиреневый или малиновый?
2. Какой дизайн ногтей сейчас в моде: вельветовый, джинсовый или гипюровый?
3. Какой эффект в покрытии ногтей сейчас актуален: зеркальный, пластиковый или хрустальный?
4. Какой декор актуален этой осенью: ракушки, стразы или натуральные камни?
5. Какой маникюр пользуется наибольшей популярностью у невест: беби-бумер, аквариумный френч или мраморный дизайн?
Правильные ответы:
1. Лавандовый.
2. Джинсовый.
3. Зеркальный.
4. Стразы.
5 Беби-бумер.
Если вы правильно ответили на все вопросы, вы ориентируетесь в трендах ногтевого дизайна не хуже, чем нейл-стилисты. Ваш стиль безупречен, и, возможно, вам стоило бы обучать стилю других. В свой адрес вы часто слышите комплименты. Вами восхищаются ваши друзья и коллеги. Знания трендов подкрепляется вашим отменным вкусом.
Если вы ошиблись 1−2 раза, вы достаточно хорошо разбираетесь в моде. Вас интересуют модные рубрики в журналах и газетах, вы смотрите соответствующие программы. В магазине вы легко отличаете вещь из новой коллекции от тех, что были представлены в прежних. В салоне красоты вам не нужно объяснять каждый новый термин — вы в курсе новинок. Что касается маникюра, возможно, вы не знаете всех новых трендов, но стопроцентно не допустите в своем образе антирендов.
Если вы ошиблись больше, чем дважды, это не повод для переживаний. Вы интересуетесь модой, раз дочитали статью до конца и решили ответить на вопросы теста. Иной раз ведь ошибаются даже специалисты. Вы на правильном пути, ведь стремитесь быть в тренде. А быть в тренде — значит, идти в ногу со временем, быть уверенной в себе и осуществлять задуманное.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» о новых трендах в осеннем маникюре рассказала нейл-стилист из Румынии Кармен Саржи.
Фото в заголовке из альбома Юлии Рошниашвили
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