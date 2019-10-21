Новые тренды в маникюре: винные оттенки, капельный дизайн (фото)

Стиль жизни

Красивый маникюр может стать поводом для знакомства и даже сыграть свою роль при трудоустройстве, если окажется во вкусе работодателя. И это не сказки. Визуальная информация также важна в восприятии человека, как и его речь и поступки. Правда, большинство женщин утверждают, что делают маникюр не для кого-то, а прежде всего для себя. И это вполне объяснимо. Стильный маникюр в сочетании с красивой прической, одеждой, хорошими духами делают женщину уверенной в себе. А это откладывает отпечаток на ее действия. Уверенная женщина всегда решительна. И это помогает ей совершать то, о чем нерешительные женщины порой и подумать не могут.

Новые тренды в маникюре для модниц — как таблица Менделеева для химиков. Без учета модных тенденций сейчас невозможно быть стильной.

Оригинальными идеями маникюра с «ФАКТАМИ» поделились нейл-стилисты Юлия Рошниашвили их Грузии и Алина Рэнджук из Румынии.

— Этой осенью в тренде темные тона, — говорит нейл-стилист из Грузии, призер международного чемпионата по ногтевому дизайну, который недавно прошел в Тбилиси, Юлия Рошниашвили. — Фавориты сезона — винные оттенки. Они очень красиво смотрятся в глянце — будто вино в бокале.

Винные оттенки благородны. Их предпочитают те, кто ценит элегантность. Фото из альбома Юлии Рошниашвили

— Осень — сезон дождей. Может, поэтому в тренде капельный дизайн. Он смотрится очень необычно. Красив в сочетании с матовым покрытием, которое актуально осенью.

Капельный дизайн – новинка осеннего сезона. Она понравится стильным женщинам, которые любят что-то особенное. Фото из альбома Юлии Рошниашвили

— Красный цвет всегда в тренде, он уместен и днем и вечером. Очень эффектен в сочетании с геометрией.

Известно, что красный – классика. И осенью он становится особенно актуальным, когда в одежде преобладают темные цвета. Фото из альбома Юлии Рошниашвили

— Белый цвет обожают бизнес-леди. Как и красный, его можно дополнить геометрическим рисунком, и это будет смотреться очень эффектно. Правда, белый цвет очень маркий, и это нужно учитывать. А если вам он нравится, выбирайте его, но будьте особо аккуратны.

Белый цвет ассоциируется с чистотой и респектабельностью. И несмотря на то, что он маркий, многие его очень любят. Фото из альбома Юлии Рошниашвили

Юлия Рошниашвили напоминает о том, что красивый маникюр может быть только на ухоженных руках. Для ногтей советует использовать специальное масло, а для кожи рук — скраб и крем. По ее словам, очень эффектна и парафинотерапия. При этом важно не доводить руки до критического состояния, пользуясь при уборке агрессивными средствами. Уберечь кожу и ногти помогут перчатки.

— В тренде — цвет осенней сливы, — говорит нейл-стилист из Румынии Алина Рэнджук. — А вместе с ним и бордовый, вишневый. Очень стильно смотрится комбинирование матовой поверхности с глянцем. При этом важно учитывать форму ногтей, все должно быть в гармонии.

Модны ногти цвета осенней сливы. Фото из альбома Алины Рэнджук

— Обратите внимание на декор. Стразы, фольга, бусины, блестки — все это актуально нынешней осенью. Правда, важно не переусердствовать. Если вы боитесь ошибиться, выберите минималистичный декор, достойный герцогини. Такой маникюр расскажет окружающим о вашем хорошем вкусе.

Декор в этом сезоне приветствуется, но он не должен быть нарочитым, громоздким. Фото из альбома Алины Рэнджук

— Красный элегантен всегда, на ногтях, независимо от их длины. Его выбирают уверенные женщины, а уверенность придает вам больше сияния, чем любой гламурный дизайн.

Модницы любят красный цвет, так как делает образ более выразительным. Фото из альбома Алины Рэнджук

Что касается ухода за руками, Алина Рэнджук обращает внимание на то, что нужно выбирать качественные средства. Масло для кутикулы и крем принесут вам пользу, если они правильно подобраны. Сухая кожа рук может испортить все впечатление от красивого дизайна, поэтому позаботьтесь о ней, уделите ей внимание. Всем известно, что ухоженные руки — гордость каждой женщины. Окружающие всегда обращают на них внимание. Ну, и не стоит забывать о трендах, которые отражают вашу современность, независимо от возраста. Это своего рода индикатор. И очень важный!

Чтобы проверить, как вы ориентируетесь в трендах, «ФАКТЫ» рекомендуют ответить на вопросы теста.

ТЕСТ «В ТРЕНДЕ ЛИ ВЫ И ВАШИ НОГТИ?» 1. Какой из перечисленных оттенков сейчас на пике популярности: лавандовый, сиреневый или малиновый?

2. Какой дизайн ногтей сейчас в моде: вельветовый, джинсовый или гипюровый?

3. Какой эффект в покрытии ногтей сейчас актуален: зеркальный, пластиковый или хрустальный?

4. Какой декор актуален этой осенью: ракушки, стразы или натуральные камни?

5. Какой маникюр пользуется наибольшей популярностью у невест: беби-бумер, аквариумный френч или мраморный дизайн?

Правильные ответы: 1. Лавандовый.

2. Джинсовый.

3. Зеркальный.

4. Стразы.

5 Беби-бумер.

Если вы правильно ответили на все вопросы, вы ориентируетесь в трендах ногтевого дизайна не хуже, чем нейл-стилисты. Ваш стиль безупречен, и, возможно, вам стоило бы обучать стилю других. В свой адрес вы часто слышите комплименты. Вами восхищаются ваши друзья и коллеги. Знания трендов подкрепляется вашим отменным вкусом.

Если вы ошиблись 1−2 раза, вы достаточно хорошо разбираетесь в моде. Вас интересуют модные рубрики в журналах и газетах, вы смотрите соответствующие программы. В магазине вы легко отличаете вещь из новой коллекции от тех, что были представлены в прежних. В салоне красоты вам не нужно объяснять каждый новый термин — вы в курсе новинок. Что касается маникюра, возможно, вы не знаете всех новых трендов, но стопроцентно не допустите в своем образе антирендов.

Если вы ошиблись больше, чем дважды, это не повод для переживаний. Вы интересуетесь модой, раз дочитали статью до конца и решили ответить на вопросы теста. Иной раз ведь ошибаются даже специалисты. Вы на правильном пути, ведь стремитесь быть в тренде. А быть в тренде — значит, идти в ногу со временем, быть уверенной в себе и осуществлять задуманное.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» о новых трендах в осеннем маникюре рассказала нейл-стилист из Румынии Кармен Саржи.

Фото в заголовке из альбома Юлии Рошниашвили

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