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Жуткая находка в центре Николаева: в урне нашли человеческий череп (фото)
Жители Николаева сообщили в полицию о жуткой находке в урне возле остановки общественного транспорта на перекрестке ул. Садовой и пр. Центральный. В урне лежал человеческий череп. После споров о том, настоящий он череп или муляж очевидцы все же решили вызвать полицию.
Как пишет местный сайт «Новости-N», сначала сообщение об этом появилось в социальной сети Facebook. «Остановка Садовая, урна возле „Доярушки“. 9 утра! Суровая николаевская урна», — было сказано в публикации.
Как рассказали «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, на место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы Центрального отдела полиции и судебно-медицинский эксперт. По предварительным выводам, череп древний и, возможно, вырыт из могилы. Правоохранители изъяли его и отправили на экспертизу.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство», как того требует процедура в подобных случаях.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве гражданин Азербайджана зарезал своего знакомого и хотел расчленить его тело, чтобы скрыть убийство.
В Ровенской области женщина задушила мужа и затем расчленила его тело. Полиция сообщила подробности этого кровавого преступления.
А в России мужчина мужчина зверски убил и расчленил транссексуала, после того как во время интимной близости понял, что это не женщина.
Фото в заголовке Новости-N
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