24.81 / 25.10 27.51 / 28.00
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Жуткая находка в центре Николаева: в урне нашли человеческий череп (фото)

14:50 21 октября 2019 486
В центре Николаева в урне нашли человеческий череп
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Жители Николаева сообщили в полицию о жуткой находке в урне возле остановки общественного транспорта на перекрестке ул. Садовой и пр. Центральный. В урне лежал человеческий череп. После споров о том, настоящий он череп или муляж очевидцы все же решили вызвать полицию.

Как пишет местный сайт «Новости-N», сначала сообщение об этом появилось в социальной сети Facebook. «Остановка Садовая, урна возле „Доярушки“. 9 утра! Суровая николаевская урна», — было сказано в публикации.

Как рассказали «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, на место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы Центрального отдела полиции и судебно-медицинский эксперт. По предварительным выводам, череп древний и, возможно, вырыт из могилы. Правоохранители изъяли его и отправили на экспертизу.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство», как того требует процедура в подобных случаях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве гражданин Азербайджана зарезал своего знакомого и хотел расчленить его тело, чтобы скрыть убийство.

В Ровенской области женщина задушила мужа и затем расчленила его тело. Полиция сообщила подробности этого кровавого преступления.

А в России мужчина мужчина зверски убил и расчленил транссексуала, после того как во время интимной близости понял, что это не женщина.

Фото в заголовке Новости-N

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Даша Астафьева

Божественная красота: обнаженная Даша Астафьева восхитила сети (фото)

Сваты

"Иван Будько" прокомментировал ситуацию с "Митяем" и сериалом «Сваты»

Алла Пугачева и Максим Галкин

«Сняла юбку и вперед»: 70-летняя Пугачева удивила стройными ногами

Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри признал разлад с принцем Уильямом, а Меган Маркл раскрыла домашнее прозвище, которым называет мужа (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер