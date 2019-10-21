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В Николаеве пьяный военный сломал руку подростку за замечание
В полицию Николаева поступило сообщение о том, что в приемное отделение больницы скорой помощи доставлен 15-летний парнишка с переломом руки. Со слов подростка, вечером, около 18:20, на бульваре имени Макарова он, находясь в компании друзей, сделал замечание военным, которые распивали спиртное. Мол, что вы за защитники, если пьянствуете? После этого один из военных вызвал парня «на разговор» и в ходе драки сломал ему руку.
Издание «Новости-N» пишет, что потерпевший — ученик экономического лицея, а его обидчик — военнослужащий одной из частей, дислоцирующихся в Николаевской области.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, по факту случившегося следователи Центрального отдела полиции проводят расследование уголовного производства, начатого по ст. 122 УК Украины «Умышленное средней тяжести телесное повреждение». Статья предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до трех лет.
Военного доставили в отдел полиции и после проведения первоочередных следственных действий передали военной службе правопорядка.
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