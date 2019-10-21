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Стиль жизни

Гороскоп на 28 октября для всех знаков зодиака

16:17 27 октября 2019 1157
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Вы удивитесь, но этот понедельник, 28 октября, — день отдыха и расслабления.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 28 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам предложат важное, но, если трудно принять решение, лучше обождите.

Телец

День подходит для выбора нового образа, для покупки авто или товаров для дома.

Близнецы

Звезды не советуют тратить энергию на дела, которые не связаны с профессией, бизнесом или учебой.

Рак

В понедельник возможна деловая поездка, а еще — аванс за новые проекты.

Лев

Плохой день для покупки мобильных устройств и для проведения генеральной уборки.

Дева

Совет звезд: осторожнее в работе с электроприборами и со сложным производственным оборудованием.

Весы

Весы встретятся с человеком из прошлого и проведут важный разговор.

Скорпион

На вечер договоритесь о встрече с друзьями, будет весело. А дома ждет приятный сюрприз.

Стрелец

Совет звезд: попробуйте себя в новом деле, это может иметь успех.

Козерог

День принесет много хлопот с родственниками. На работе игнорируйте завистников.

Водолей

В понедельник Водолеев ожидает поток положительных новостей.

Рыбы

Хороший день для проведения перемен в любовных делах, не бойтесь рисковать.

Хорошего вам дня!

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