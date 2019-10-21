Происшествия

Под Киевом бетономешалка влетела в здание сельсовета: фото и видео с места жуткого ДТП

Резонансное ДТП случилось в селе Вита-Почтовая под Киевом. На улице Боярской перед сельсоветом столкнулись груженая бетономешалка и кроссовер «Ssangyong».

Бетономешалка опрокинулась и зацепила в падении стену сельсовета.

Наиболее сильно пострадал в ДТП водитель опрокинувшегося грузовика. Его зажало в кабине, мужчина не мог высвободить ноги и выбраться наружу. Для того, чтобы вызволить пострадавшего, пришлось вызывать из поселка Чабаны спасателей с гидравлическим инструментом.

Пострадавшему помогли выбраться из искореженной кабины, оказали первую медицинскую помощь и направили в Боярскую районную больницу.

Напомним, в Чернигове КрАЗ с бетономешалкой стал причиной ДТП, когда у грузовика отказали тормоза. Похожее ДТП случилось и около метро «Позняки» в Киеве: бетономешалка потеряла управление и вылетела на оживленный проспект Бажана, ломая дорожную инфраструктуру.

Фото dsns.gov.ua, kiev.informator.ua

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