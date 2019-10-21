Происшествия

"Кондуктор не мог пройти": в сети показали фото и видео адской поездки в электричке Мукачево – Львов

Электричка, которая курсирует между Мукачево и Львовом, оказалась переполнена пассажирами. Об особенностях поездки студентка львовского вуза Екатерина Артюхова сообщает в Facebook.

«Я так еще никогда не ездила (а эта электричка таки видела много). Моя психика, правда, включила защиту, и от момента, когда мы втиснулись в тамбур, я травила шуточки», — написала Артюхова после поездки.

По ее словам, теперь «Укрзалізниця» не имеет права утверждать, что электропоезд Мукачево-Львов нерентабельный, так как вагоны были настолько заполненными, что к пассажирам даже не могли пройти кондукторы.

Ранее сообщалось, что сеть возмутило невменяемое поведение пьяных проводников в поезде Ворохта — Кременчуг.

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