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Происшествия

На Полтавщине разбился вертолет: фото с места смертельного происшествия

18:09 21 октября 2019 758
вертолет
Инф. «ФАКТОВ»

В Полтавской области упал и разбился вертолет. Чрезвычайное происшествие случилось около 16 часов возле села Тарасенково Оржицкого района. Вертолет летел из Киева в один из поселков Полтавской области.

вертолет

Легкий четырехместный вертолет «Робинсон -44» американского производства по неизвестным причинам потерял управляемость. Прибывшие на место пожарные бригады ликвидировали возгорание. Обломки вертолета будут направлены на экспертизу, чтобы установить причину аварии.

По информации Цензор.НЕТ, при крушении вертолета погиб бывший министр аграрной политики Украины (2016−2018 годы) и бывший депутат Тарас Кутовой. Информацию о гибели экс-министра подтвердил бывший вице-премьер Павел Розенко.

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Принес соболезнования семье Кутового экс-министр Игорь Жданов.

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Напомним, ранее в Чугуеве Харьковской области случилось ЧП с военным вертолетом. Ему пришлось совершить аварийную посадку.

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