Происшествия

Автобус с украинскими туристами перевернулся в Румынии: СМИ пишут о пяти пострадавших (фото)

В понедельник, 21 октября, близ румынского города Бранешт (уезд Галац) перевернулся автобус с украинскими туристами. Известно, что автобус с 46 гражданами Украины направлялся из Греции в Одессу. Изначально сообщалось о том, что «в результате ДТП серьезных травм никто не получил, всех граждан забрали другим автобусом».

«В районе румынского города Бранешт съехал с дороги автобус с 46 туристами гражданами Украины, которые ехали из Греции в Одессу», — сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Позже в румынских СМИ появилась несколько иная (возможно, уточненная) информация. По их сведениям, инцидент произошел утром 21 октября на трассе DN26, около населенного пункта Бранешт. «В результате происшествия пострадали пять человек», — сообщают местные журналисты. Они уточняют, что румынские правоохранители считают причиной ДТП то, что водитель не учел дорожных условий — влажную и туманную погоду.

Начато расследование обстоятельств ДТП.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в минувшие выходные произошло ДТП с участием граждан Украины в Чехии. По дороге в Брно микроавтобус с 12 пассажирами слетел с дороги и перевернулся. Пострадали 10 человек, трем из них понадобилась госпитализация.

А 19 октября наши соотечественники попали в ДТП в Венгрии.

В начале октября в Румынии пассажирский автобус столкнулся с фурой, 10 человек погибли, семеро получили тяжелые травмы.

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