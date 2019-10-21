- 19:19 В Княжичах обстреляли авто: введен план «Сирена»
- 19:12 «Динамо» — «Копенгаген»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 19:01 В Одессе строительный кран врезался в трамвай
- 18:59 Время загадывать желания: этой ночью украинцы смогут наблюдать пик звездопада Ориониды
- 18:29 Автобус с украинскими туристами перевернулся в Румынии: СМИ пишут о пяти пострадавших
- 18:11 Молодая возлюбленная Максима Виторгана показала огромный живот
- 18:09 На Полтавщине разбился вертолет: фото с места смертельного происшествия
- 18:01 Продвижения нет: у Путина сделали новое заявление о встрече в «нормандском формате»
- 17:44 Предприятие Одесского облсовета решило вдруг сотрудничать с сепаратистами: что произошло
- 17:35 В Чехии раскрыли крупную шпионскую сеть ФСБ России
- 17:31 "Кондуктор не мог пройти": в сети показали фото и видео адской поездки в электричке Мукачево – Львов
- 17:29 Разгневанный король Таиланда лишил титулов свою наложницу за неуважение к короне
Автобус с украинскими туристами перевернулся в Румынии: СМИ пишут о пяти пострадавших (фото)
В понедельник, 21 октября, близ румынского города Бранешт (уезд Галац) перевернулся автобус с украинскими туристами. Известно, что автобус с 46 гражданами Украины направлялся из Греции в Одессу. Изначально сообщалось о том, что «в результате ДТП серьезных травм никто не получил, всех граждан забрали другим автобусом».
«В районе румынского города Бранешт съехал с дороги автобус с 46 туристами гражданами Украины, которые ехали из Греции в Одессу», — сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Позже в румынских СМИ появилась несколько иная (возможно, уточненная) информация. По их сведениям, инцидент произошел утром 21 октября на трассе DN26, около населенного пункта Бранешт. «В результате происшествия пострадали пять человек», — сообщают местные журналисты. Они уточняют, что румынские правоохранители считают причиной ДТП то, что водитель не учел дорожных условий — влажную и туманную погоду.
Начато расследование обстоятельств ДТП.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в минувшие выходные произошло ДТП с участием граждан Украины в Чехии. По дороге в Брно микроавтобус с 12 пассажирами слетел с дороги и перевернулся. Пострадали 10 человек, трем из них понадобилась госпитализация.
А 19 октября наши соотечественники попали в ДТП в Венгрии.
В начале октября в Румынии пассажирский автобус столкнулся с фурой, 10 человек погибли, семеро получили тяжелые травмы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..