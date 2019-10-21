Время загадывать желания: этой ночью украинцы смогут наблюдать пик звездопада Ориониды

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В ночь с 21 на 22 октября жители Земли смогут наблюдать невероятный звездопад. С полуночи и до рассвета можно будет любоваться метеорным потоком Ориониды. В эти дни метеоры отличаются яркостью и особым мерцанием, пролетают достаточно часто, можно увидеть вспышку каждые три-пять минут.

Как понятно из названия небесного явления, радиантом (условной точкой-источником метеоров) является созвездие Ориона. Соответственно, лучше всего наблюдать падающие звезды, когда Пояс Ориона (три самые яркие звезды в созвездии) окажется на достаточной высоте над горизонтом. Будет способствовать астрономическим практикам установившаяся теплая погода и безоблачное небо в большинстве регионов.

Источником метеорного потока Ориониды является комета Галлея. След от кометы хорошо виден дважды в год: во второй половине октября (и это явление называется Ориониды), а также в мае, и этот метеорный дождь носит название Аквариды.

Напомним, до конца года можно будет наблюдать еще несколько потоков сильной интенсивности: Леониды, Геминиды и Урсиды.



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