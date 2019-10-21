Скандал с номером «Квартала 95»: Коломойский обозвал Гонтареву и Милованова

Политика

Бизнесмен Игорь Коломойский продолжает настаивать, что скандальный номер «Квартала 95» про поджог дома Валерии Гонтаревой — это такой юмор. Попутно Коломойский обвинил Гонтареву в мании преследования. Также бизнесмен грубо обозвал тех представителей властной команды, кто поспешил заступиться за экс-главу Нацбанка. Нелестных эпитетов удостоились министры культуры и экономики.

В ответ на слова Гонтаревой о травле Коломойский посоветовал идти к врачу. «Пусть к психиатру пойдет… Может, у нее мания преследования развилась, если она считает, что юмористические передачи — это ее травля?.. Что-то я не слышал, чтобы кто-то после такой травли застрелился или повесился. Если Гонтарева будет первой — это будет смешно», — заявил Коломойский в интервью «Настоящему времени».

Те представители команды Зеленского, кто заступился за Гонтареву, были жестко раскритикованы Коломойским. Так критике подвергся министр экономики Тимофей Милованов, предупредивший о жесткой реакции на такие сценические номера со стороны иностранных инвесторов.

«Министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, — считает Коломойский — Другого слова как „дебил“ просто не найдешь… На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передаче, сатира и юмор? Тогда, я считаю, что у нас инвестклимата вообще нет!».

Министр культуры Владимир Бородянский, извинившийся перед Гонтаревой за скандальный номер, также удостоился уничижительной оценки. «Точно знаю, что он не дебил… Пусть лучше извинится перед всеми пострадавшими от Гонтаревой… Когда он извиняется за кого-то перед Гонтаревой, это значит, что он не дебил, а подонок», — заявил Коломойский.

Напомним, в ночь на 17 сентября под Киевом неизвестными лицами был сожжен дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Сама Гонтарева в этот момент находилась на лечении в Лондоне после сбития автомобилем. В обоих случаях виновных не нашли.



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