Стиль жизни

Чего сегодня опасаться: гороскоп на 28 октября для всех знаков зодиака

Понедельник, 28 октября, — прекрасный день, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 28 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Сегодня хорошо будут удаваться дела, связанные с заботой о быте и о самочувствии.

Телец

Совет звезд: вам срочно нужна перезагрузка сознания и организма.

Близнецы

Хороший день, чтобы заняться поисками новой работы или сменить область деятельности.

Рак

Совет звезд: не следует вести себя слишком доверчиво, особенно — с друзьями.

Лев

Львам придется отложить личные дела, чтобы заняться домом, ремонтом и поиском подработки

Дева

Сегодня возможны разногласия с родственниками по денежным вопросам.

Весы

Питайтесь правильно, вероятность отравления и обострения гастрита.

Скорпион

Скорпионам сегодня вернут долги и компенсируют какие-то социальные расходы.

Стрелец

Одинокие Стрельцы сегодня могут встретить человека, с которым вскоре свяжут судьбу.

Козерог

Совет звезд: стоит перенести дорогостоящее приобретение на более поздние сроки.

Водолей

Сегодня прекрасный день для влюбленных, настроение которых не испортит даже холод.

Рыбы

Сегодня кто-то захочет помочь вам и сам заявит об этом, не отказывайтесь от помощи

Хорошего вам дня!

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