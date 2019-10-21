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Чего сегодня опасаться: гороскоп на 28 октября для всех знаков зодиака
Понедельник, 28 октября, — прекрасный день, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 28 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Сегодня хорошо будут удаваться дела, связанные с заботой о быте и о самочувствии.
Телец
Совет звезд: вам срочно нужна перезагрузка сознания и организма.
Близнецы
Хороший день, чтобы заняться поисками новой работы или сменить область деятельности.
Рак
Совет звезд: не следует вести себя слишком доверчиво, особенно — с друзьями.
Лев
Львам придется отложить личные дела, чтобы заняться домом, ремонтом и поиском подработки
Дева
Сегодня возможны разногласия с родственниками по денежным вопросам.
Весы
Питайтесь правильно, вероятность отравления и обострения гастрита.
Скорпион
Скорпионам сегодня вернут долги и компенсируют какие-то социальные расходы.
Стрелец
Одинокие Стрельцы сегодня могут встретить человека, с которым вскоре свяжут судьбу.
Козерог
Совет звезд: стоит перенести дорогостоящее приобретение на более поздние сроки.
Водолей
Сегодня прекрасный день для влюбленных, настроение которых не испортит даже холод.
Рыбы
Сегодня кто-то захочет помочь вам и сам заявит об этом, не отказывайтесь от помощи
Хорошего вам дня!
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