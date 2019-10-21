Макрон и Путин обсудили Украину и встречу в "нормандском формате": детали беседы

Политика

Встреча «Нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) если и состоится, то не скоро. Пока что над подготовкой к саммиту будут работать команды президентов и представители МИД стран «нормандского формата». Об этом говорилось в ходе телефонных переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным.

Еще одной темой беседы Макрона и Путина стали Минские соглашения. Путин продолжает настаивать, что Украина должна отвести военных от населенных пунктов Золотое и Петровское на линии разграничения на Донбассе. Еще одно требование России — чтобы в украинское законодательство была имплементирована так называемая «формула Штайнмайера».

Напомним, ранее в России намекнули, что в подготовке встречи «Нормандской четверки» особого прогресса нет. А глава МИД Украины Вадим Пристайко не исключает, что саммит состоится в середине ноября.

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