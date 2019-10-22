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Глупость года: вратарь-одноклубник украинца заработал красную карточку на 20-й секунде матча (видео)
Голкипер турецкого «Коньяспора» Серкан Кырынтылы (на фото) допустил глупейшую ошибку уже на 20-й секунде домашнего поединка чемпионата Турции против команды «Йени Малатьяспор». Едва начался матч, футболист гостей сделал неточную передачу на половину поля соперника, а вратарь хозяев, которому никто не мешал, взял да и поймал мяч в руки за пределами штрафной площадки. В итоге — прямая красная карточка от арбитра уже в дебюте, и поражение оставшегося в меньшинстве «Коньяспора» на своем поле (0:2).
Отметим, что 34-летний Серкан Кырынтылы — опытный турнирный боец. Он не только основной голкипер «Коньяспора», в его послужном списке — четыре поединке во вратарском свитере сборной Турции.
Кстати, цвета «Коньяспора» защищает бывший футболист запорожского «Металлурга» Евгений Опанасенко, который, правда, в этом сезоне на поле еще не выходил.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, голкипер «Рейнджерс» Макгрегор подло ударил соперника.
Фото ФК «Коньяспор»
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