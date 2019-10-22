Стиль жизни

Что обещают звезды: гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака

Вторник, 29 октября, — прекрасный день для заключения сделок и подписания договоров.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам на работе рекомендуется держаться в тени, успех придет к вам, но не стоит демонстрировать лидерские качества.

Телец

Есть шанс достичь неплохих результатов в профессиональных делах. И пора начать бороться с лишним весом.

Близнецы

Не стоит пытаться решить проблемы посторонних людей, а вот о близких позаботьтесь.

Рак

Ракам стоит доверять своей интуиции, а также прислушиваться к советам людей, имеющих за плечами богатый жизненный опыт

Лев

Одиноким Львам рекомендуется присмотреться к соседу, соседке, либо к коллеге.

Дева

Девам стоит заняться приобретением продовольствия, товаров для дома или ремонтом личного транспорта.

Весы

Весам стоит избегать конфликтов и беречь нервы. Удачный день для подписания документов.

Скорпион

Хороший день для знакомств, но одиноким Скорпионам не следует знакомится в сети.

Стрелец

Звезды советуют работать без надрыва, а вечером заняться йогой.

Козерог

Осторожнее с алкоголем и лекарствами. Не стоит экономить на транспорте.

Водолей

День обещает принести успехи в личных делах. Если вам давно нравится человек, намекните ему об этом.

Рыбы

Рыбам придется принимать важное решение, но вы прекрасно справитесь.

Хорошего вам дня!

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