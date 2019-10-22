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Что обещают звезды: гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака
Вторник, 29 октября, — прекрасный день для заключения сделок и подписания договоров.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Овнам на работе рекомендуется держаться в тени, успех придет к вам, но не стоит демонстрировать лидерские качества.
Телец
Есть шанс достичь неплохих результатов в профессиональных делах. И пора начать бороться с лишним весом.
Близнецы
Не стоит пытаться решить проблемы посторонних людей, а вот о близких позаботьтесь.
Рак
Ракам стоит доверять своей интуиции, а также прислушиваться к советам людей, имеющих за плечами богатый жизненный опыт
Лев
Одиноким Львам рекомендуется присмотреться к соседу, соседке, либо к коллеге.
Дева
Девам стоит заняться приобретением продовольствия, товаров для дома или ремонтом личного транспорта.
Весы
Весам стоит избегать конфликтов и беречь нервы. Удачный день для подписания документов.
Скорпион
Хороший день для знакомств, но одиноким Скорпионам не следует знакомится в сети.
Стрелец
Звезды советуют работать без надрыва, а вечером заняться йогой.
Козерог
Осторожнее с алкоголем и лекарствами. Не стоит экономить на транспорте.
Водолей
День обещает принести успехи в личных делах. Если вам давно нравится человек, намекните ему об этом.
Рыбы
Рыбам придется принимать важное решение, но вы прекрасно справитесь.
Хорошего вам дня!
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