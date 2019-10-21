Спасители и разрушители: кто они — люди, рожденные под знаком Змееносца

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С приближением знака Скорпиона, в который Солнце войдет 24 октября, все чаще ведутся разговоры о еще одном таинственном знаке зодиака — Змееносце. Не так давно среди астрологов стали звучать предложения о том, чтобы ввести его в официальный зодиакальный круг, тем самым изменив сложившееся положение вещей. Знак Змееносца, по предположениям некоторых астрологов, должен вклиниться между Скорпионом и Стрельцом. Читайте также о том, что сулит нам Лунный календарь на этой неделе.

О том, что на самом деле представляет собой созвездие Змееносца и люди, рожденные под ним, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— Разговоры о Змееносце нельзя назвать очень современными, — говорит Валентина, — астрономы обсуждают эту тему со времен античности. Еще две тысячи лет тому назад о Змееносце упоминал древнегреческий ученый Птолемей. Астрономы предполагали, что это созвездие «откусывает» по несколько градусов у двух других, захватывая окончание Скорпиона и начало Стрельца.

— Известно, когда и как его открыли?

— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что представляет собой зодиак. Еще в начале нашей эры астрономы, наблюдавшие за Солнцем, обратили внимания на то, что оно в течение года поочередно «гостит» в одних и тех же созвездиях — всего их было двенадцать. Эти созвездия и образовали круг, который мы знаем, как зодиак. Поначалу люди пользовались знаниями об этом в сугубо прикладных целях — в основном вычисляли, когда лучше проводить полевые работы: сеять, пропалывать, собирать урожай. Однако со временем ученые заметили, что люди, родившиеся под одним и тем же знаком зодиака, во многом похожи друг на друга — обладают неким общим набором как внутренних, так и внешних качеств. Так астрологи по соответствующему человеку созвездию стали определять характер, а потом и судьбу человека.

Но у астрологов нет единодушного мнения о том, когда было открыто созвездие Змееносца. Одни считают, что в то время, когда 12 созвездий объединяли в зодиак, оно уже было известно астрономам и астрологам, но его туда по какой-то причине не включили. Другие уверены: созвездие Змееносца было открыто позже, поэтому оно никак не могло оказаться в зодиаке.

— Кто из современных астрологов считает, что Змееносец должен войти в зодиакальный круг?

— Самым верным поклонником этого знака является Павел Глоба, который и дал характеристику людям, рожденным под этим созвездием. Так, он считает, что самое главное качество Змееносцев — непредсказуемость. Их невозможно просчитать, а их поступки — предусмотреть. Никто не знает, что они сделают в следующий момент, поэтому общение с ними сродни катанию на американских горках: то резко вверх, то также резко вниз — захватывает дух.

Жизнь Змееносца наполнена событиями, и далеко не все они радостного свойства. Испив чашу страданий до дна, Змееносец «сгорает» в пламени страстей, чтобы полностью восстановиться и возродиться для новой жизни, которую он начинает с чистого листа. И подобного рода преображения случаются с ним в жизни не единожды. Из-за такой способности Глоба сравнивает Змееносца с Фениксом — мифологической птицей, которая может возрождаться из огня. Глоба приводит очень интересный и убедительный пример Змееносца — он уверен, что к этому знаку можно отнести Шарля де Голля. Герой движения Сопротивления¸ он ушел в оппозицию, после чего о нем забыли. А потом, в семьдесят лет, когда другие уже считают себя пенсионерами, вернулся и до восьмидесяти лет руководил Францией.

— Что характеризует людей-Змееносцев?

— Созвездие Змееносца как будто бы разорвано пополам, что делает его неоднозначным, это такой же двойственный знак, как, например, Рыбы или Близнецы. Может создаться впечатление, что в одном теле живут сразу два человека, причем они постоянно сменяют друг друга, и сегодня вы можете не узнать того, с кем общались вчера.

С одной стороны, людей, родившихся под этим знаком, могут назвать мессиями — они приходят в этот мир со своей особой целью: придумать действенное лекарство от смертельной болезни, написать великое литературное или музыкальное произведение, стать человеком, спасающим мир от войн и несчастий. С другой стороны, они могут быть злыми и мстительными людьми, разрушающими все, к чему прикасаются. В этом смысле большая ошибка — враждовать со Змееносцем, такие отношения далеко не всем по силам. Змееносца также отличает редкостный ум и остроумие, оптимизм, жизнелюбие, умение не падать духом даже в сложных жизненных ситуациях и бойцовские качества, позволяющие им не сдаваться и идти до конца.

— В какие временные рамки укладывается новое созвездие?

— По мнению Павла Глобы Змееносец начинается 15 ноября, по мнению других астрологов 22, 23, 27 и даже 30 ноября, а заканчивается 17 декабря, после чего, с большим опозданием, вступает в свои права знак Стрельца.

— Но таким образом сместятся все знаки зодиака, и многим придется привыкать к тому, что они, оказывается, родились абсолютно под другим созвездием!

— Козероги превратятся в Водолеев, а Весы в Скорпионов? Хочу всех успокоить: ничего подобного не произойдет. Во-первых, вероятность того, что Змееносец все-таки войдет в зодиакальный круг, невелика. Астрологи не готовы к тому, чтобы из-за его вмешательства зодиак превратится в хаос, в котором невозможно будет толком разобраться даже профессиональным астрологам, не говоря уже о тех, кто увлекается звездами на любительском уровне.

А во-вторых, даже если связанная со Змееносцем революция случится, она коснется только тех, кто родится после реформирования зодиакального круга. Те, кто уже живет, так и останутся представителями тех знаков зодиака, под которыми они появились на свет.

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