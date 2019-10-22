Стиль жизни

Гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака

Вторник, 29 октября, — благоприятный день для любовных отношений и романтических свиданий.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Совет звезд: попробуйте сегодня сделать что-то хорошее для этого мира. В финансовом плане возможны проблемы.

Телец

Хороший день, чтобы экспериментировать с имиджем, результат вас порадует.

Близнецы

Совет звезд: если планируете поездку, то срочно покупайте билеты.

Рак

Настроение испортит звонок родственника. Не решайте чужие проблемы.

Лев

Аккуратнее оформляйте бумаги, подписывайте сделки и ведите переговоры.

Дева

Ваш девиз на этот день: «Осторожность!» Покупайте самое необходимое, нежно разговаривайте с любимыми.

Весы

Отличный день, чтобы провести его в семейном кругу. Весы будут с легкостью гасить все конфликты.

Скорпион

Плохой день для бракосочетания. Отправляйтесь в гости, там ждет полезное знакомство.

Стрелец

Возможно, вам придется весь день бегать по инстанциям, госучреждениям и даже поликлиникам.

Козерог

Прекрасный день для строительства, дачных работ и вылазки на природу.

Водолей

Водолеям стоит стремительно укреплять иммунитет. А вот на работе ждет успех.

Рыбы

Рыбы могут попасть в массу неприятных историй, разочароваться в самих себе и даже поругаться с избранником.

Хорошего вам дня!

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