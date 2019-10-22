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Гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака
Вторник, 29 октября, — благоприятный день для любовных отношений и романтических свиданий.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Совет звезд: попробуйте сегодня сделать что-то хорошее для этого мира. В финансовом плане возможны проблемы.
Телец
Хороший день, чтобы экспериментировать с имиджем, результат вас порадует.
Близнецы
Совет звезд: если планируете поездку, то срочно покупайте билеты.
Рак
Настроение испортит звонок родственника. Не решайте чужие проблемы.
Лев
Аккуратнее оформляйте бумаги, подписывайте сделки и ведите переговоры.
Дева
Ваш девиз на этот день: «Осторожность!» Покупайте самое необходимое, нежно разговаривайте с любимыми.
Весы
Отличный день, чтобы провести его в семейном кругу. Весы будут с легкостью гасить все конфликты.
Скорпион
Плохой день для бракосочетания. Отправляйтесь в гости, там ждет полезное знакомство.
Стрелец
Возможно, вам придется весь день бегать по инстанциям, госучреждениям и даже поликлиникам.
Козерог
Прекрасный день для строительства, дачных работ и вылазки на природу.
Водолей
Водолеям стоит стремительно укреплять иммунитет. А вот на работе ждет успех.
Рыбы
Рыбы могут попасть в массу неприятных историй, разочароваться в самих себе и даже поругаться с избранником.
Хорошего вам дня!
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