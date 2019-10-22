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Гороскоп на 30 октября для всех знаков зодиака
Среда, 30 октября, — день, когда нет ничего невозможного.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 30 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Овнам стоит заняться делами, не требующими сосредоточенности. Убрать в доме, например.
Телец
Плохой день для перемен в домашних стенах, для активного спорта и крупных реформ в рационе.
Близнецы
Возможно, удастся выхлопотать у начальства большую прибавку. Близкий человек сделает подарок.
Рак
Ракам нельзя допускать переохлаждение и контакты с инфекцией. Возможно, у вас появится новая цель.
Лев
Возможны небольшие проблемы с финансами. В личной жизни все прекрасно.
Дева
У вас, скорее всего, совершенно не будет свободного времени. Не забывайте отдыхать.
Весы
Возможно знакомство, которое окажет большое влияние на ближайшее будущее.
Скорпион
Звезды рекомендуют забыть про весь негатив и отпустить любого рода обиды.
Стрелец
Возможны проблемы, связанные с финансовой или межличностной сферой.
Козерог
Вас попытаются спровоцировать на конфликт. Игнорируйте любые провокации на работе.
Водолей
Стоит посвятить время дому, быту, семье, общению с близким кругом друзей.
Рыбы
Совет звезд: контролируйте каждый расход и не допускайте контакта с инфекцией.
Хорошего вам дня!
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...