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Стиль жизни

Гороскоп на 30 октября для всех знаков зодиака

16:17 29 октября 2019 318
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Среда, 30 октября, — день, когда нет ничего невозможного.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 30 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам стоит заняться делами, не требующими сосредоточенности. Убрать в доме, например.

Телец

Плохой день для перемен в домашних стенах, для активного спорта и крупных реформ в рационе.

Близнецы

Возможно, удастся выхлопотать у начальства большую прибавку. Близкий человек сделает подарок.

Рак

Ракам нельзя допускать переохлаждение и контакты с инфекцией. Возможно, у вас появится новая цель.

Лев

Возможны небольшие проблемы с финансами. В личной жизни все прекрасно.

Дева

У вас, скорее всего, совершенно не будет свободного времени. Не забывайте отдыхать.

Весы

Возможно знакомство, которое окажет большое влияние на ближайшее будущее.

Скорпион

Звезды рекомендуют забыть про весь негатив и отпустить любого рода обиды.

Стрелец

Возможны проблемы, связанные с финансовой или межличностной сферой.

Козерог

Вас попытаются спровоцировать на конфликт. Игнорируйте любые провокации на работе.

Водолей

Стоит посвятить время дому, быту, семье, общению с близким кругом друзей.

Рыбы

Совет звезд: контролируйте каждый расход и не допускайте контакта с инфекцией.

Хорошего вам дня!

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