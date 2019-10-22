Стиль жизни

Кому улыбнется удача: гороскоп на 30 октября для всех знаков зодиака

Среда, 30 октября, — день гармонии, любви и удачи.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 30 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Возможны приятные сюрпризы, незапланированные праздники и развлечения.

Телец

В семейной жизни Тельцов ожидаются непредвиденные расходы. Не стоит экономить.

Близнецы

Прекрасный день для молитвы, медитации или просто для чашки чая с другом.

Рак

День омрачит ситуация, о которой вы давно думали. Вечером могут нагрянуть гости.

Лев

Позвольте себе сегодня отдохнуть, вас за это никто не станет ругать.

Дева

Прекрасно сложатся юридические дела, особенно, если подписать нужные документы.

Весы

Помните, что семейные вопросы в одиночку не реализовываются. На работе возможны конфликты.

Скорпион

Не принимайте сегодня быстрых решений, чтобы сгоряча не наломать дров. Запишитесь на массаж.

Стрелец

Совет звезд: не стоит делать что-то плохо, а то недоделанная часть скоро аукнется.

Козерог

Козероги избавятся от случайных людей в своей жизни. Не отказывайтесь от дополнительной работы.

Водолей

Работа сегодня будет интересной и выгодной. С близкими возможен конфликт.

Рыбы

У Рыб сегодня есть шанс подписать выгодный контракт и уехать на ПМЖ за границу.

Хорошего вам дня!

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