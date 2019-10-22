Нетаньяху признал неспособность сформировать новое правительство Израиля

Мир

В понедельник, 21 октября, действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально признал, что ему не удалось сформировать новое коалиционное правительство. Переговоры по данному вопросу зашли в тупик. Поэтому Нетаньяху принял решение передать мандат на формирование кабинета министров Бени Ганцу. Примечательно, что известный политик и государственный деятель расписался в собственном бессилии в день своего 70-летия.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», парламентские выборы состоялись в Израиле в сентябре. Партия Нетаньяху «Ликуд» получила по их итогам 32 мандата в Кнессете. Главный соперник «Ликуда», партия «Кахоль-Лаван» под руководством бывшего начальника Генерального штаба армии Израиля Бени Ганца смогла провести в парламент на одного депутата больше.

Оба политика были согласны на создание «большой коалиции», однако не смогли договориться относительно того, кто из них возглавит правительство. Нетаньяху хотел сохранить этот пост, который он занимает последние 10 лет, за собой. Ганц настаивал на том, что стране нужен не только новый кабинет министров, но и новый премьер.

Президент Израиля Реувен Ривлин после заявления Нетаньяху передал мандат на формирование коалиции Ганцу. У лидера «Кахоль-Лаван» есть теперь 28 дней на то, чтобы договориться с другими партиями, прошедшими в Кнессет. Вряд ли Нетаньяху согласится на «большую коалицию» в данной ситуации. Ривлин выразил надежду, что политические силы страны все же смогут проявить мудрость и выйти из сложившегося тупика. В противном случае, президент будет вынужден назначить новые досрочные выборы — уже третьи за год!

У Ганца есть единственный шанс — договориться с Авигдором Либерманом, чья партия «Наш дом — Израиль» поддерживается в основном выходцами из бывших советских республик.

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