Происшествия

В Лисичанске объявили ЧП: около 80 тысяч человек остались без воды

Город Лисичанск и его 80 тысяч жителей оказались в зоне чрезвычайной ситуации государственного уровня. Местный водоканал был обесточен и прекратил работу. С 18 октября в городе нет централизованного водоснабжения.

Руководство горсовета объявило, что из-за сложившейся ситуации не исключают прекращения работы городских школ, детсадов и учреждений культуры. Пока что все заведения переведут на неполный день.

Что касается больниц, то плановые операции будут отменены, а в целом медучреждения перейдут на сокращенный график работы.

Напомним, с 13.30 18 октября на объекты «Лисичанскводоканала» перестала подаваться электроэнергия. Коммунальное предприятие признало, что не имеет возможности рассчитаться по долгам перед энергетиками. Письма с просьбой вмешаться направлены первым лицам государства, депутатам, а также в СБУ и Нацполицию.

Кроме Лисичанска без водоснабжения остались соседние поселок Новодружеск и город Приволье.



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