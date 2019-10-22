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В Лисичанске объявили ЧП: около 80 тысяч человек остались без воды
Город Лисичанск и его 80 тысяч жителей оказались в зоне чрезвычайной ситуации государственного уровня. Местный водоканал был обесточен и прекратил работу. С 18 октября в городе нет централизованного водоснабжения.
Руководство горсовета объявило, что из-за сложившейся ситуации не исключают прекращения работы городских школ, детсадов и учреждений культуры. Пока что все заведения переведут на неполный день.
Что касается больниц, то плановые операции будут отменены, а в целом медучреждения перейдут на сокращенный график работы.
Напомним, с 13.30 18 октября на объекты «Лисичанскводоканала» перестала подаваться электроэнергия. Коммунальное предприятие признало, что не имеет возможности рассчитаться по долгам перед энергетиками. Письма с просьбой вмешаться направлены первым лицам государства, депутатам, а также в СБУ и Нацполицию.
Кроме Лисичанска без водоснабжения остались соседние поселок Новодружеск и город Приволье.
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