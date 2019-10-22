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Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом в начале октября Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности». Этот документ вступит в силу через десять дней со дня опубликования. Закон касается защиты прав собственности не только юридических лиц, но и простых граждан.

В пояснительной записке к проекту закона говорилось, что его целью является обеспечение дополнительных гарантий защиты права собственности. По мнению авторов документа, после вступления закона в силу в Украине сократится количество рейдерских захватов недвижимости и корпоративных прав, а также снизятся расходы граждан и бизнеса на защиту своей собственности.

В частности, новый закон предусматривает:

прекращение деятельности аккредитованных субъектов;

обязательное нотариальное удостоверение договоров об отчуждении корпоративных прав;

принцип одновременного совершения нотариального действия и государственной регистрации прав;

повышение ответственности за нарушение соответствующих регистрационных процедур.

— Закон предлагает два основных инструмента для борьбы с рейдерскими захватами объектов недвижимости и корпоративных прав, а также снижения затрат граждан и бизнеса на защиту от противоправных посягательств, — рассказал «ФАКТАМ» председатель совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо. — Прежде всего, законом ликвидируется институт «аккредитованных субъектов государственной регистрации» — разветвленная сеть, созданная правительством еще в 2015 году.

Деятельность этой организации уже в начальный период была отмечена огромным количеством скандалов и конфликтов, связанных с хищением не только небольших объектов недвижимости, выведением их из-под наложенных судами арестов, ипотечных обязательств, но и масштабных имущественных комплексов, промышленных предприятий, торговых центров.

Можно вспомнить то шоковое состояние нотариусов, которые фактически в онлайн-режиме могли наблюдать, как исчезают из реестров соответствующие записи. Количество объектов, незаконно сменивших собственника, исчислялось и продолжает исчисляться десятками тысяч. И все это подавалось под соусом повышения прозрачности, борьбы с коррупцией и, что особенно кощунственно, повышением инвестиционной привлекательности. Трудно найти какое-либо другое решение или действие украинского государства, которое бы более негативно повлияло на инвестиционную привлекательность. В этом смысле действие законодателя выглядит позитивно.

С другой стороны, как показывает практика, смена правительства вообще и руководства Министерства юстиции в частности, практически всегда ведет к изменению процедур и инфраструктуры регистрации прав собственности и имущественных прав. Каждый новый министр перекраивает эту систему, избавляясь от налаженных «попередниками» схем, после чего выстраивает собственные. Предыдущий министр построил систему «аккредитованных субъектов», новая команда ее ломает и усиливает влияние нотариата, значительно более подконтрольного, предсказуемого и осторожного в части соблюдения законодательства. Именно усиление роли нотариусов за счет требования нотариального заверения учредительных документов и одномоментности совершения нотариальных действий и регистрации прав — второй инструмент, вводимый данным законом.

Однако, по словам юристов, в новом законе, помимо ключевых изменений, таких как прекращение деятельности аккредитованных субъектов, введение обязательного нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав, производство принципа одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав есть много других нововведений. В частности, закон отменяет принцип экстерриториальности, который позволял проводить регистрационные действия независимо от территориального расположения недвижимого имущества.

«В таком нововведении присутствуют как плюсы, так и минусы, — сообщил в своем блоге партнер практики корпоративного права юридической компании Juscutum Руслан Редька. — С одной стороны, территориальный принцип проведения регистрационных действий станет своеобразной преградой для рейдеров, поскольку возможность найти „лояльного“ регистратора будет ограничена определенной территорией. С другой стороны, ограничения коснутся и законопослушных граждан, которые будут вынуждены жертвовать комфортом и временем для выполнения требований закона».

Многие эксперты считают, что несмотря на многие положительные новшества, новый закон вряд ли сможет упростить ведение бизнеса и снизить затраты на его защиту. Ведь в нем предусмотрено усложнение, а значит, удорожание процедур передачи прав.

Стоит напомнить, что на днях НБУ отложил крайний срок полного перехода Украины на IBAN — международные реквизиты банковского счета. Теперь полное изменение всех счетов украинцев должно завершиться до 12 января 2020 года. Банки обязаны сообщить своим клиентам новый номер их банковского счета.

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