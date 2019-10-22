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- 12:25 Дело Гримчака: экс-чиновника больше не считают мошенником
Дело Гримчака: экс-чиновника больше не считают мошенником
Бывший замминистра Юрий Гримчак, задержанный в августе текущего года, больше не подозревается в мошенничестве. Вместо этого бывшему чиновнику инкриминируют «злоупотребление влиянием».
На судебном заседании, где обсуждался арест Гримчака, выяснилось, что его подозревают в «мошеннических действиях по завладению имуществом неустановленного лица путем обмана неустановленного лица». В итоге странная формулировка из дела пропала. Теперь Гримчаку вменяют в вину «злоупотребление влиянием» (ч.3 ст.369−2 Уголовного кодекса). Переквалификация статьи состоялась на прошлой неделе, сообщают Українські новини.
По словам адвоката Дмитрия Мельника, дело Гримчака будет передано в Национальное антикоррупционное бюро, а судебный процесс состоится в Высшем антикоррупционном суде.
Напомним, Гримчак останется в СИЗО как минимум до 14 ноября. В качестве альтернативы аресту судьи предложили внести залог 6 млн гривен. Семья Гримчака не стала собирать эту сумму.
Адвокаты Гримчака указывали на многочисленные ошибки и неточности в деле: было перепутано отчество подозреваемого, место рождения, имена защитников. Много вопросом было и к формулировкам прокуроров: Гримчак по сути подозревался в обмане «неизвестно кого в интересах неизвестно кого».
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