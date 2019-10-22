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«Манчестер Сити» – «Аталанта»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов

19:02 22 октября 2019 104
«Манчестер Сити» – «Аталанта»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 22 октября, в английском Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер» пройдет матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между местным «Манчестер Сити» и итальянской «Аталантой».

Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли оба стартовых матча группы — в первом туре «Сити» разгромили в Харькове донецкий «Шахтер» (3:0), а затем с более скромным счетом обыграли дома загребское «Динамо» (2:0).

Что касается «Аталанты», то дебютное выступление в самом престижном клубном турнире Европы пока что не складывается у итальянцев. Команда Джанпьеро Гасперини в первом туре была бита в Загребе местным «Динамо» (0:4), после чего на последних минутах потерпела домашнее поражение от «Шахтера» (1:2).

Предстоящий поединок может быть интересен для украинских болельщиков еще и фактом противостояния двух игроков сборной Украины — «горожанина» Александра Зинченко (правда, как сообщают английские СМИ, участие футболиста под вопросом из-за болезни) и «бергамаски» Руслана Малиновского.

В режиме онлайн видео всех голов матча, который начнется в 22:00, вы сможете смотреть на сайте «ФАКТОВ».

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