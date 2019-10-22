- 19:58 Новый арендатор кинотеатра «Киев» сохранит все фестивали, которые в нем проводились, — СМИ
- 19:57 Стало известно о масштабном сбое в работе Twitter
- 19:43 «Галатасарай» – «Реал»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов
- 19:42 «Шахтер» – «Динамо» (Загреб) — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 19:40 Мать пришла в ужас, увидев в кроватке сына привидение младенца: правда выяснилась утром
- 19:40 Где смотреть онлайн «Шахтер» – «Динамо» (Загреб): расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 19:37 В Харькове загорелся отель: подробности и фото масштабного пожара
- 19:32 Стирать одежду рекомендуется при 60 градусах и выше
- 19:30 Маршрутчик под кайфом развозил пассажиров в Виннице: в сеть попало его фото
- 19:24 «Ювентус» – «Локомотив»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов
- 19:18 Порт "Южный" снова закупит оборудование у фирмы, связанной с экс-чиновником МВД, — СМИ
- 19:18 «Семейка Аддамс» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
«Манчестер Сити» – «Аталанта»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов
Во вторник, 22 октября, в английском Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер» пройдет матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между местным «Манчестер Сити» и итальянской «Аталантой».
Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли оба стартовых матча группы — в первом туре «Сити» разгромили в Харькове донецкий «Шахтер» (3:0), а затем с более скромным счетом обыграли дома загребское «Динамо» (2:0).
Что касается «Аталанты», то дебютное выступление в самом престижном клубном турнире Европы пока что не складывается у итальянцев. Команда Джанпьеро Гасперини в первом туре была бита в Загребе местным «Динамо» (0:4), после чего на последних минутах потерпела домашнее поражение от «Шахтера» (1:2).
Предстоящий поединок может быть интересен для украинских болельщиков еще и фактом противостояния двух игроков сборной Украины — «горожанина» Александра Зинченко (правда, как сообщают английские СМИ, участие футболиста под вопросом из-за болезни) и «бергамаски» Руслана Малиновского.
В режиме онлайн видео всех голов матча, который начнется в 22:00, вы сможете смотреть на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В хосписе выполнили последнюю просьбу ветерана, желавшего попрощаться со своей собакой: трогательные фото
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.