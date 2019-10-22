Спорт

Валя, зачем мне нога? Я ведь больше в футбол не играю, — лучшему вратарю мира XX века Льву Яшину исполнилось бы 90 лет

«Да, сегодня я в ударе, не иначе! Надрываются в восторге москвичи. Я спокойно прерываю передачи и вытаскиваю „мертвые“ мячи», — пел о нем Владимир Высоцкий. В Южной Америке легендарного вратаря Льва Яшина называли Черным Пауком, в Европе — Черной Пантерой. С далекого уже 1963 года прошло более полувека, а он до сих пор остается единственным в мире голкипером, ставшим обладателем «Золотого мяча» лучшего игрока Европы.

Впрочем, футбол был далеко не единственной страстью Яшина. К примеру, его фотоархиву, составленному из снимков, которые он сам делал по всему миру, а также коллекции записей современного джаза мог позавидовать любой ценитель. Сам же Яшин считал, что в своей жизни он совершил две большие ошибки — не выучил ни одного иностранного языка и не занимался спортом с тех пор, как завершил свою звездную карьеру.

22 октября олимпийскому чемпиону, чемпиону Европы и пятикратному чемпиону Советского Союза Льву Яшину исполнилось бы 90 лет.

10 фактов из жизни легендарного футбольного вратаря

1. Яшин играл в воротах до 41 года! Свой последний — 813-й — матч он провел 27 мая 1971-го. Более 100 тысяч зрителей, а также такие мировые звезды, как Герд Мюллер, Эусебиу, Джачинто Факетти, Бобби Чарльтон и другие (в том числе и трое киевских динамовцев — Йожеф Сабо, Виталий Хмельницкий и Анатолий Пузач) в московских «Лужниках» провожали Яшина из большого футбола. Как ни старались игроки сборной мира поразить ворота Льва Ивановича, так и не смогли. Ушел Яшин непобежденным и непревзойденным. Вернее, уехал. На новенькой «Мазде», которую презентовала легендарному спортсмену одна из японских фирм. Напоследок он обратился к болельщикам с короткой, но емкой фразой: «Спасибо, народ!»

1971 год. Лев Яшин со знаменитым англичанином Бобби Чарльтоном перед своим прощальным матчем

2. Лев Иванович был просто помешан на рыбалке. Куда бы ни приезжал, его первым вопросом был: «Где здесь можно порыбачить?» Как-то в Бразилии даже маленькую акулу поймал.

Любил Яшин и охоту. У него было роскошное по тем временам бельгийское ружье. Нередко, когда компания разбивалась на охотников и рыболовов, Лев Иванович просто разрывался на части — не мог определиться: то ли щук и лещей половить, то ли уток пострелять. Кстати, у него была богатейшая коллекция блесен. Особым изяществом отличались импортные блесны, которые в те годы были большой редкостью и вызывали просто-таки жуткую зависть у знакомых рыбаков Яшина.

— В районе нашей дачи он, собираясь на рыбалку, всегда вблизи помойки ошивался, мусорные кучи разгребал — искал опарышей и дождевых червей, — вспоминала вдова Льва Яшина Валентина Тимофеевна. — Я ему говорила: «Что люди подумают?» А он: «Да кто же меня тут узнает?» К слову, уху в нашей семье не слишком жаловали. Обычно весь улов мы жарили, причем Лев занимался этим собственноручно.

Прославленный футболист был помешан на рыбалке

3. А еще он здорово водил машину. В конце 1950-х годов у многих динамовских футболистов появились «Москвичи». Но для Льва они были не очень удобные — ноги некуда было деть. Поэтому он решил купить сразу «Волгу». Скорость любил безумно! Сплошная головная боль для гаишников. Благо, милиционеры, как правило, узнавали Яшина и отпускали с Богом, попросив лишь автограф. Но однажды «гонщик» все же попался. Ехал он как-то с женой из Можайска в Москву и остановившему его инспектору привычно сказал, что они, мол, с ним коллеги и должны быть милосердны друг к другу. Но не тут-то было. «Я болею за «Спартак», — парировал страж порядка и тут же пробил в талоне Яшина дырку.

Вспоминал он и куда менее приятный случай на дороге. «Как-то перед очередной игрой чемпионата СССР я на своей «Волге» с дочерьми отправился с базы в Новогорске на рыбалку. Верил в примету: поймаю рыбку — «Динамо» выиграет. Вдруг машина загорелась. Едва успев вытащить дочек на обочину, стал руками гасить пламя. Спасибо, мимо на «Москвиче» проезжал запасливый автолюбитель с огнетушителем, помог… Стоял в воротах в тот вечер хорошо, хотя обгоревшие ладони в перчатках пекли нестерпимо. А после матча жена все никак не могла понять, почему мы возвращаемся домой не на «Волге», а на динамовском автобусе… «

Два обладателя «Золотого мяча» — Лев Яшин и Олег Блохин

4. Со своей будущей супругой познакомился на танцах. В одном из интервью Валентина Тимофеевна рассказала, как это произошло: «С Левой мы оба были тушинские. Мой брат дружил с тренером его заводской команды Иваном Шубиным. Однажды мы пошли в кино, опоздали к началу сеанса и в зал попали, когда свет уже погас. На этот же сеанс Шубин привел и свою команду. Яшин, с которым мы еще не были знакомы, галантно предложил мне вместо стула свой фибровый чемоданчик (были тогда такие, в них футболисты носили свою форму).

Прошло какое-то время. Однажды ребята в Тушине на стадионе говорят: «Сегодня Яшин приедет, можем познакомить». Приезжает Яшин: хиленький, тощенький, ножки в голенищах сапог болтаются. И забавно басит, протягивая руку: «Лев». Но главное — симпатичный и вежливый. Потом Лева проводил меня домой. Мы с ним несколько раз встречались. Он был человек занятой — футболист. А поженились мы как раз под Новый 1955-й год. Свадьбу сыграли на Маяковке, там у него комната в коммуналке была". Вместе Яшины прожили почти 35 лет.

Лев и Валентина прожили вместе 35 лет

5. Когда во время матча Яшин зычно басил своим партнерам по команде: «Подпусти его поближе!», никто этому не противился. Они знали самую большую тайну великого вратаря — его ужасную близорукость. Яшину порой было легче отразить 11-метровый удар (за свою карьеру он «взял» более 150 пенальти), чем рассмотреть полет мяча, пущенного с 30--40 метров. Никто из соперников о его проблемах со зрением и не догадывался.

А еще у Яшина была примета: много лет он играл в одной и той же кепке. Когда же с годами головной убор износился, выбрасывать его вратарь не стал. Куда бы Лев ни ехал, он всегда брал с собой эту кепку, а перед самыми ответственными матчами незаметно клал ее рядом с воротами. Правда, однажды в Марселе Яшин чуть было не лишился своего талисмана. Пришлось даже догонять одного из болельщиков, посягнувшего на «святыню».

6. Мало кто знает, но своих первых успехов в спорте Яшин добился в… хоккее. При этом, на сколько органично выглядел почти двухметровый Лев в футбольных воротах, на столько нелепо и комично он смотрелся в маленьком квадрате хоккейной рамки. Яшин стал мастером спорта. В составе хоккейного московского «Динамо» Лев выиграл «серебро» и «бронзу» чемпионата СССР, а также завоевал Кубок Советского Союза.

7. В начале 1980-х Лев Яшин перенес инсульт. Рукой плохо двигал, волочил ногу. Врачи советовали лечь в больницу, но Лев Иванович отказался. В 1984 году отправился в заграничное турне с группой ветеранов советского футбола, и там у него отказала нога. В Венгрии пришлось сделать операцию, но прошла она неудачно. Яшин с женой долго добирались в Москву и опоздали — нашим врачам ногу пришлось ампутировать. Когда в больнице после наркоза Лев Иванович пришел в себя, то, увидев заплаканную жену, сказал ей: «Валя, зачем мне нога? Я ведь больше в футбол не играю… «

Через шесть лет после ампутации ноги у Льва Ивановича обнаружили рак легких (ранее Яшин перенес два инфаркта). Он знал, что болезнь прогрессирует, но виду не подавал. Заплакал лишь однажды — когда ему, по настоянию легендарного телекомментатора Николая Озерова, первому и единственному в истории СССР спортсмену, вручали звезду Героя Социалистического Труда. Приказ о награждении Михаил Горбачев подписал 7 марта 1990 года, 15-го ему дома вручили награду, а 20 марта, на 61-м году жизни, легендарного вратаря не стало. Героем Соцтруда Яшин пробыл всего 13 дней.

В 1984 году Льву Яшину ампутировали ногу

8. В 1966 году во время чемпионата мира в Англии, где сборная СССР единственный раз в своей истории завоевала бронзовые медали, с Яшиным произошел забавный случай. После матча с португальцами двоих из наших футболистов выборочно пригласили на допинг-контроль. Одним из них был Яшин. Через много лет Лев Иванович вспоминал ту историю с улыбкой: «Захожу в комнату для допинг-контроля, а там за столом сидит комиссия в полном составе — врачи, лаборанты. У дверей — охранники. Дали стеклянную колбу и показывают: давай, мол, наполняй, не стесняйся. А я не могу на глазах у всех. Ну никак! Предложили пива. Потом сухого вина. Все напрасно. Я пытаюсь убедить их жестами: выпивать прилюдно готов хоть до рассвета, а вот остальное… Так и не смог. В конце концов англичане прониклись и отпустили меня с миром».

К слову, настоящий лев на футбольном поле, в быту Яшин был очень застенчивым человеком и часто краснел. Спиртным он не злоупотреблял, а вот курил почти всю свою сознательную жизнь. В основном крепкий «Беломор».

Лев Яшин с «Золотым мячом» лучшего футболиста Европы

9. В октябре 1999 года к 70-летию Льва Яшина на московском стадионе «Динамо» открыли памятник знаменитому вратарю работы известного скульптора Александра Рукавишникова (среди других его творений — памятники Владимиру Высоцкому и Юрию Никулину в Москве, Владимиру Набокову в Швейцарии). Автор изобразил Яшина в прыжке, отбивающего мяч, летящий «в девятку». Бронзовая фигура голкипера укреплена на штанге футбольных ворот.

Памятник легендарному голкиперу на московском стадионе «Динамо»

10. Уже после смерти Льва Ивановича в его семью снова пришла беда. 22 октября 1992 года, в тот самый день, когда легендарному вратарю исполнилось бы 73 года, его 14-летний внук Саша поехал кататься на велосипеде. Во время прогулки, наткнувшись на камень, мальчик упал, сильно ударившись головой. Его отправили в больницу. Саша еще был в состоянии сам лечь на медицинскую каталку, но потом потерял сознание. Врачи сделали две операции, но это не помогло. У мальчика начался отек мозга, и, пробыв в коме почти три недели, он умер. Похоронили Сашу, как и деда, на Ваганьковском кладбище…

Лев Яшин похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что журнал «Франс Футбол» в рамках вручения «Золотого мяча» впервые определит обладателя награды Льва Яшина.

Фото из архива «ФАКТОВ», Getty Images

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