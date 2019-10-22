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Украинцы с долгами за коммуналку могут объявить себя банкротами: что нужно знать о новом законе

Отныне украинцы, имеющие кредитную задолженность, которую не в состоянии погасить, получили право и возможность объявить себя банкротами. 21 октября вступил в силу Кодекс по процедурам банкротства. За год, прошедший с момента принятия парламентом этого документа, правительство разработало и утвердило подзаконные акты, необходимые для полноценного функционирования кодекса, в частности, форму декларации для физлица-банкрота.

Как сообщает сайт Министерства юстиции, Кодекс упрощает порядок открытия производства по делам о банкротстве, все имущественные споры с участием должника сосредотачиваются в деле о банкротстве, арест имущества должника возможен исключительно в рамках дела о банкротстве, освобождение активов должника из налогового залога и отмена арестов на имущество осуществляются постановлением суда в деле о банкротстве, создается единая саморегулируемая организация арбитражных управляющих и тому подобное. Кроме того, кодекс о банкротстве урегулирует принципиально новую для Украины процедуру восстановления платежеспособности физических лиц.

«Основные принципы этой процедуры достаточно лояльны по отношению к банкроту: открытие процедуры исключительно по инициативе должника, возможность удовлетворения требований кредиторов путем реструктуризации или погашения долгов путем реализации всего имущества должника, которое входит в ликвидационную массу, неприкосновенность жилища, невозможность повторной процедуры банкротства», — отметили в пресс-службе Министерстве юстиции.

Стоит отметить, что впервые в истории Украины законодательно предусмотрена возможность и определена процедура банкротства физических лиц, то есть простых граждан. Производство по делу о банкротстве может быть открыто, если задолженность перед кредиторами составляет не менее 30 минимальных зарплат (на данный момент — 125,2 тыс. грн) и должник не может ее погасить. Процедура банкротства физических лиц заканчивается либо реструктуризацией долгов физлица, либо объявлением его банкротом и распродажей имущества.

Однако к так называемой ликвидационной массе имущества должника, выставляемого на продажу, не относится жилье, которое является единственным для должника и его семьи. Это может быть квартира не больше 60 квадратных метров или дом не более 120 квадратных метров. При этом на каждого члена семьи не должно приходиться более 13,5 квадратного метра жилой площади.

Более подробно о том, чего ждать от нового Кодекса по процедурам банкротства, «ФАКТАМ» рассказал управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия», кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

— В каких условиях человек может быть объявлен банкротом? Какой долг считается по закону критическим?

— Физическое лицо может быть признано банкротом по решению Хозяйственного суда. Данное решение принимается в результате рассмотрения процедуры банкротства согласно принятому кодексу, а именно: статей о восстановлении платежеспособности должника. Инициировать процедуру банкротства может сам должник, если считает, что не может расплатиться с долгами в сложившейся финансовой ситуации и для него лучше пройти процедуру, в результате которой будет покрыта часть долговых обязательств за счет реализации его имущества, а остальная часть будет списана.

Производство по делу о банкротстве открывается Хозяйственным судом, если бесспорные требования кредиторов к должнику-физлицу составляют не менее тридцати минимальны зарплат и они не были удовлетворены в течение двух месяцев после установленного срока.

— Какие именно виды задолженности могут стать поводом для банкротства? Это могут быть долги за жилищно-коммунальные услуги: электроэнергию, газ, отопление?

— Поводом для банкротства могут стать любые виды задолженности, в том числе за коммунальные услуги. Если человек, например, живет в доме, обслуживать который не имеет финансовой возможности, и не платит за «коммуналку» продолжительный период, то, возможно, ему выгодно инициировать процедуру банкротства. В результате будет реализована его недвижимость, другое имущество, не являющееся жизненно необходимым. За счет этого покроется часть задолженности, включая долги за «коммуналку», а остальную сумму спишут. Поскольку каждая ситуация является индивидуальной, все обстоятельства рассматривает суд и определяет, какое именно имущество жизненно необходимо для должника и его семьи и не подлежит реализации.

— Расскажите о процедуре объявления человека банкротом. Кто принимает такое решение?

— Решение об инициировании процедуры банкротства принимает сам должник. Хозяйственный суд по месту его проживания назначает арбитражного управляющего из числа лиц, имеющих соответствующую лицензию Министерства юстиции. В суд подаются все документы по делу.

Дело открывается при наличии оснований, предусмотренных статьей 127 Кодекса по процедурам банкротства. Например, установлено наличие минимальной суммы бесспорных требований кредиторов, размер кредитных обязательств должника превышает стоимость его имущества и имущественных прав более чем на 50%. Существуют и другие обстоятельства, которые могут свидетельствовать о том, что должник не в состоянии выполнить денежные обязательства или вносить обычные текущие платежи.

— Кто такие арбитражные управляющие? Какие у них права и обязанности?

— Арбитражные управляющие — это лица, уполномоченные сопровождать дело о банкротстве. Они назначаются арбитражным судом из числа лиц, имеющих лицензию на данную деятельность и внесенных в Единый реестр арбитражных управляющих. Имеют широкие права и полномочия на получение информации об имуществе должника, включая имущественные права, управляют реализацией имущества должников, реструктуризацией их долгов и сопровождают все дело о банкротстве. В их обязанности входит соблюдение процедур, установленных Кодексом о банкротстве, с учетом прав должника и кредиторов.

— Какова процедура изъятия заложенного имущества? Как оно реализуется?

— После признания должника банкротом Хозяйственным судом на сайте судебной власти публикуется соответствующее объявление, и начинается процедура погашения долгов. Все кредиторы могут подавать свои требования к должнику. Хозяйственный суд назначает управляющего реализацией имущества. Она должна происходить на открытом аукционе, что предусматривает защиту интересов должника.

Электронный аукцион обеспечит открытый процесс торгов, к которому имеют доступ все желающие. Чтобы процедура действительно была открытой, а не закулисный «дерибан» за бесценок, согласно украинской коррупционной традиции, власть должна создать защищенную систему аукциона.

Стоит отметить, что должник вправе обжаловать результаты продажи на электронном аукционе, если были нарушения процедуры торгов, которые могли препятствовать реализации имущества по самой высокой цене. Также ограничена возможность управляющего реализацией отменять аукцион. Это защищает права должника.

— Какие последствия для человека будет иметь признание его банкротом?

— Объявление о признании банкротом публикуется на портале судебной власти. Последствия — освобождение от уплаты долгов, которые невозможно покрыть после реализации имущества, ради чего и инициируется процедура банкротства.

Негативным последствием является 5-летний запрет на самостоятельные виды деятельности, такие как адвокатура, нотариат, работа арбитражного управляющего, частного исполнителя. На протяжении пяти лет действует запрет на получение кредитов, поручительство, предоставление залога без указания факта банкротства. При регистрации предпринимательской деятельности необходимо также указывать факт банкротства.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский подписал закон, изменяющий правила продажи квартир, домов и земли. Документ призван сократить количество рейдерских захватов недвижимости и корпоративных прав, а также снизить расходы граждан и бизнеса на защиту своей собственности. В частности, теперь сделку о продаже квартиры можно оформить у нотариуса по месту расположения недвижимости.

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