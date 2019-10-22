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Происшествия

Фура раздавила легковушку вместе с водителем: под Львовом произошла жуткая авария (фото)

14:52 22 октября 2019 64
дтп
Инф. «ФАКТОВ»

Новое смертельное ДТП с фурой случилось во Львовской области на трассе Львов — Тернополь. Утром 22 октября около села Подгайчики Золочевского района фура DAF наехала на легковой автомобиль. «Peugeot 301» превратился в груду металла.

фура

От полученных травм водитель «Пежо», 24-летний львовянин, погиб на месте аварии.

фура

За рулем фуры находился 54-летний житель Тернопольской области. При столкновении авто он получил травмы и был доставлен в больницу. Фотографии с места аварии опубликовал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Напомним, случай во Львовской области уже не первый инцидент, когда потерявшая управление фура становится причиной смертельного ДТП. Похожая авария была под Одессой, в Николаевской области, в Запорожье непосредственно в городской черте.

Фото varta1.com.ua

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