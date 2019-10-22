Мы сражались насмерть: неожиданное признание партнера Люды Барбир по «Танцях з зірками» (фото)

Шоу-бизнес

Для многих поклонников проекта «Танці з зірками» стал неожиданностью уход из шоу самой сексуальной пары сезона — Людмилы Барбир и Дмитрия Жука. В танце «за жизнь» им пришлось сражаться с парой Даниэль Салем и Юля Сахневич. Судьи сделали выбор в пользу Даниэля.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный танцовщик Дмитрий Жук раскритиковал решение судей, назвал своих фаворитов и рассказал, готовы ли они с Людой вернуться в проект.

— Уже на следующее утро после воскресного прямого эфира «Танцев…» я был на тренировке, — признался Дмитрий. — Да, немного тяжело, и я не выспался, но иначе просто будет скучно жить. Признаюсь, несмотря на то, что наша пара покинула проект, настроение у меня хорошее, может, лишь немного грустно. Не стану скрывать, что я расстроен — мы с Людой столько времени и усилий потратили на этот проект. Конечно, это шоу, и всякое бывает. Значит, зрители недостаточно нас поддержали.

— В глубине души вы рассчитывали на победу?

— Да, все надежды с Людой мы ставили на то, что будем в финале. Сразу договорились, что много работаем, чтобы дойти до финишной точки. На самом деле, мы приложили все усилия для того, чтобы хорошо выглядеть на паркете, красиво танцевать, но случилось то, что случилось.

— Все зависело от решения судей. Чего вам не хватило?

— Я считаю, что мы станцевали лучше, чем Даниэль. Это было лишь решение судей. Мы боролись не на жизнь, а на смерть. Я даже головой ударился, но мне уже было все равно. Почему так произошло? Может, судьи увидели большую перспективу у Даниэля. Но мое мнение, что Люда очень разнообразна, у нее множество образов и она нереально крутая! Не стану скрывать — мы возлагали большие надежды на этот проект. Но, уверен, любая пара заслуживает финала, потому что все выкладываются по полной.

— Люда — одно из удивительных открытий проекта, никто не ожидал, что она так раскроется.

— Знаете, когда мы выходили на сцену в прямых эфирах, я реально удивлялся. Люда хорошо танцевала на тренировках, но на эфире она танцевала гораздо лучше. У меня пару раз был просто шок!

— У нее оказалась отличная физическая подготовка.

— Это правда. Самое тяжелое, с чем нам приходилось бороться — ее режим работы. Люда вставала в четыре утра на эфир «Завтрака с „1+1“», потом ехала тренироваться до позднего вечера. Бывало, что мы уезжали из зала в час ночи! Но Люда молодец — она это выдержала и ни разу не подала виду, что устала. Она была реально готова идти до конца. И вылет из проекта стал для нее просто шоком. Мы этого не ожидали.

— Неужели вы тренировались без выходных?

— Устраивали себе его только в понедельник. Потому что накануне, в день эфира, мы с 10 утра до полуночи находились в павильоне. Поэтому на следующий день надо было прийти в себя, отдохнуть друг от друга и решить, что будем танцевать в следующий раз.

— Прощаясь, Люда призналась, что мечтала станцевать танго.

— Да, у нас была интересная идея постановки. Хотели показать возможностями танца, насколько волевыми могут быть женщины. Для этого очень подходило именно танго. Люда мечтала и о румбе. Но ничего, даже если не на паркете проекта, мы все равно где-нибудь обязательно их станцуем.

— Вашу пару активно поддерживают в сети, призывая продюсеров вернуть в шоу.

— Мы готовы вернуться! И тогда будем прикладывать еще больше усилий. В общем, если вернемся, то с огнем.

— Вы танцевали с Аней Ризатдиновой, а Люду все время с ней сравнивали.

— Они совершенно разные. Аня — спортсменка, но не скажу, что с ней легче. Так как Аня гимнастка, у нее есть привычка растягиваться, и она, бывало, не собиралась в поддержках, что для партнера не очень удобно. С Людой, понятно, мы провели больше времени вместе, она мне была понятнее. Но та неделя, когда пары обменивались партнерами, всем пошла на пользу. В общем, я с радостью вернулся к Люде. На самом деле, мы столько времени проводим вместе, что уже стали реально, как семья. Собственно, как и другие пары на проекте. Мы все поддерживаем друг друга и желаем удачи.

— Что было самым сложным для Люды?

— Все шло достаточно ровно. Хотя в начале недели, когда мы только разучивали очередной танец, не все получалось. Сложно было перестроиться на новый стиль. Но к середине недели мы потихоньку раскачивались.

— На последнем эфире судьи поставили вам самый низкий балл — 30. Чего не хватило?

— Не знаю. Судьи имеют право на свое мнение. Они всегда вдохновляли нас становиться лучше, и за это им большое спасибо. Но их оценки порой сильно удивляли. В комментариях они говорили хорошие слова, а ставили плохие оценки. Или наоборот. Помню, когда мы стояли с Салемом в танце «за жизни», Влад сказал, что будет судить по предыдущим выступлениям. Я немного не понял, зачем тогда нужно было последнее испытание? Но это шоу, и мы сделали все, что могли.

— Больше всего зрителям запомнился танец с первого эфира, когда Люда предстала в сексуальном образе.

— Под струями воды? Да, просто это было очень неожиданно для зрителя, который привык видеть Барбир совершенно другой — сдержанной, милой. А тут она в одной рубашке, мокрая от дождя. Но я рад, что у меня получилось так ее раскрыть.

— Можете дать прогноз, кто таки дойдет до финала?

— Этот сезон проекта для меня очень неожиданный, уходят пары, на которые я делал ставки. Надеюсь, пройдет Аня Ризатдинова, за которую я болею. Вова Остапчук и Даниэль Салем. Всем остальным парам желаю удачи, терпения и борьбы до конца.

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