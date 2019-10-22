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«Галатасарай» – «Реал»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов
Во вторник, 22 октября, в Стамбуле на стадионе «Али Сами Йен» пройдет матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между турецким «Галатасараем» и мадридским «Реалом».
Обе команды не очень удачно начали выступление в турнире. «Сливочные», которые являются рекордсменами по количеству завоеванных кубков (13, из которых шесть — уже в 2000-х), были разгромлены на выезде французским «ПСЖ» (0:3), а затем дома не смогли обыграть бельгийский «Брюгге» (2:2), причем после первого тайма уступали сопернику в два мяча. Как итог — последнее место в таблице на данный момент.
В двух матчах с участием «Галатасарая» и вовсе был забит всего один мяч — сначала подопечные Фатиха Терима сыграли на выезде вничью с «Брюгге» (0:0), а затем минимально уступили в Париже местному «ПСЖ» (0:1).
Это уже не первое противостояние команд в самом престижном клубном турнире Европы. Ранее «Галатасарай» и «Реал» провели между собой шесть матчей, в которых преимущество на стороне мадридцев — четыре победы против двух (разница мячей — 20:8). При этом два поединка из трех, проходивших в Стамбуле, заканчивались в пользу хозяев с одинаковым счетом 3:2 — в 2001-м и 2013-м.
В режиме онлайн видео всех голов матча, который начнется в 22:00, вы сможете смотреть на сайте «ФАКТОВ».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что супердуэль между «Барселоной» и «Реалом» в чемпионате Испании перенесена из-за акций протестов в Каталонии.
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