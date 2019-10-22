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В Николаеве массивная дверь маршрутки на ходу влетела в салон (фото)
В маршрутном такси № 15 в Николаеве на ходу отпала задняя дверь и грохнулась ребром на пассажирское сиденье. К счастью, оно было свободным, хотя на соседнем сиденье находилась девушка.
Житель Николаева Андрей Гонта опубликовал фото происшествия. И прокомментировал: «Страшно представить, если б там находился пассажир, тем более ребенок, старик, беременная женщина.
А после подорожания трамвая-троллейбуса, наверняка, поднимут оплату за проезд, в этих опасных для жизни и здоровья, транспортных средствах, за состояние которых никто не отвечает?"
Всего за несколько часов пост набрал немало комментариев:
«Пора их утилизировать… Как в консервной банке возят, грубят, расстояние между сиденьями такое, что я со своими 50 кг не вмещаюсь… Музыка горланит, двери отпадают…»
«Жители города ездят в скотовозках, опасных для жизни и здоровья людей. Сколько еще это будет продолжаться?»
«Cейчас придут жены маршрутчиков и заявят, что во всем виноват дешевый проезд».
Отметим, что в Николаеве проезд по городу в большинстве маршруток стоит 5 гривен.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 17 октября в Вознесенске Николаевской области в лобовом столкновении маршрутки и кроссовера пострадали 11 человек.
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А в Киеве у маршрутки вывалилась дверь. Чудом обошлось без пострадавших.
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