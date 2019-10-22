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Происшествия

В Николаеве массивная дверь маршрутки на ходу влетела в салон (фото)

16:24 22 октября 2019 107
В Николаеве дверь маршрутки на ходу влетела в салон
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

В маршрутном такси № 15 в Николаеве на ходу отпала задняя дверь и грохнулась ребром на пассажирское сиденье. К счастью, оно было свободным, хотя на соседнем сиденье находилась девушка.

Житель Николаева Андрей Гонта опубликовал фото происшествия. И прокомментировал: «Страшно представить, если б там находился пассажир, тем более ребенок, старик, беременная женщина.

А после подорожания трамвая-троллейбуса, наверняка, поднимут оплату за проезд, в этих опасных для жизни и здоровья, транспортных средствах, за состояние которых никто не отвечает?"

Всего за несколько часов пост набрал немало комментариев:

«Пора их утилизировать… Как в консервной банке возят, грубят, расстояние между сиденьями такое, что я со своими 50 кг не вмещаюсь… Музыка горланит, двери отпадают…»

«Жители города ездят в скотовозках, опасных для жизни и здоровья людей. Сколько еще это будет продолжаться?»

«Cейчас придут жены маршрутчиков и заявят, что во всем виноват дешевый проезд».

Отметим, что в Николаеве проезд по городу в большинстве маршруток стоит 5 гривен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 17 октября в Вознесенске Николаевской области в лобовом столкновении маршрутки и кроссовера пострадали 11 человек.

21 октября две маршрутки столкнулись во Львове. «ФАКТЫ» опубликовали фото с места масштабного ДТП.

А в Киеве у маршрутки вывалилась дверь. Чудом обошлось без пострадавших.

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