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Происшествия

В Киеве раскрыли "золотую" схему уклонения от уплаты налогов (фото)

16:26 22 октября 2019 86
Изъятые ювелирные изделия
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве раскрыли и ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов во время приобретения лома драгметаллов, а также изготовления и реализации ювелирных изделий, в которой были задействованы ФОПы. Напомним, Зеленский пообещал предпринимателям двухлетний мораторий на проверки малого бизнеса.

Как сообщила пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook, в ходе расследования было установлено, что группа лиц, используя подконтрольные ФОПы, организовали противоправную деятельность по скупке лома драгметаллов у населения и ломбардов с дальнейшей переплавкой, нелегальным изготовлением и продажей с сокрытием фактических объемов реализации.

В результате проведенных обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 62 кг золота (ювелирные изделия и лом), неучтенные наличные денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму 3 млн грн., бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие протиправную деятельность.

«Следственные действия продолжаются», — заявили в прокуратуре Киева, опубликовав оперативные фото.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как после обысков киберполиции у украинца пропали биткоины на крупную сумму.

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