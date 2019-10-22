Общество и люди

С динамической подзарядкой: в Одессе выйдет на маршрут первый электробус (фото)

Во вторник, 22 октября, на улицы Одессы выходит первый электробус с динамической подзарядкой — троллейбус с большим автономным ходом. Он создан силами работников специализированных мастерских коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» и является плодом глубокой модернизации чешского полунизкопольного троллейбуса «Skoda 21Tr». Без «подпитки» контактной сети электробус может пройти около 50 км. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе началась обкатка нового трамвая Odissey Max.

«При полной разрядке электробус сможет „превратиться“ в троллейбус и продолжить маршрут, питаясь от контактной сети и одновременно подзаряжаясь. Сейчас в стадии подготовки вторая такая машина. Планируется производство еще трех», — сообщили на предприятии.

«Мы наконец-то получили все необходимые документы на модернизированный электротранспорт и можем приступить к его эксплуатации на линии, — рассказала заместитель директора КП „Одесгорэлектротранс“ Наталья Колисниченко. — Сначала будет работать на маршруте № 10 — наиболее протяженном троллейбусном пути. Первый этап — это обкатка с пассажирами. Проехаться в нем можно будет за те же 5 гривен, столько же стоит поездка на обычном троллейбусе либо трамвае».

Сейчас в стадии подготовки вторая такая машина. Планируется производство еще трех, имеющихся на балансе предприятия.

По словам Колисниченко, с 2016 года на базе мастерских предприятия проведен полный капремонт с переоборудованием на частично низкопольные 22 трамвайных вагона. В 2019 году собраны 4 вагона Odissey, к концу года планируется выпустить еще один.

Она подчеркнула, что полным ходом идут испытания самого длинного в Украине вагона собственной сборки — Odissey MAX, который сможет перевозить до 280 пассажиров одновременно.

Ранее в Одессе камеры зафиксировали курьезный случай: женщина припарковала авто в месте разворота трамваев и отсутствовала два часа.

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