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- 16:50 СМИ рассказали, как реприватизация может отпугнуть иностранных инвесторов
СМИ рассказали, как реприватизация может отпугнуть иностранных инвесторов
Реприватизация отпугнет иностранных инвесторов и поставит под угрозу приватизацию в 2020 году. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью «Апострофа» «Отнять и поделить: арифметика реприватизации».В материале отмечается, что заявления о реприватизации, которые делают представители Фонда госимущества, могут надолго оставить Украину без внимания со стороны иностранных инвесторов, что негативно скажется на экономике в целом.
«В такой ситуации отечественная экономика еще долго не выйдет из пике. Привлечь же иностранные инвестиции может, в первую очередь, качественно организованная и законодательно подкрепленная приватизация. По-хорошему, главной задачей правительства должна стать как раз политика максимального комфорта для инвесторов — как своих, украинских, так и извне», — отмечает автор статьи.
По мнению автора, в случае реприватизации запланированная на следующий год продажа крупных объектов будет провалена и государство недополучит 5−7 млрд грн в госбюджет.
«Государство теряет 5−7 млрд грн, которые ожидаются в бюджете-2020 от приватизации. Каким образом? В пояснительной записке к проекту госбюджета, который на днях рассматривал парламент, значится: запланировано поступление от приватизации госпредприятий в размере 13 млрд грн. Речь идет об объектах большой приватизации, которые не были проданы в этом году, энергопоставляющих предприятиях (с учетом нового рынка электроэнергии) и — объектах малой приватизации. Однако после (не дай Бог!) старта реприватизации крупных предприятий заявленная приватизация полностью провалится», — подчеркнул автор.
Ранее СМИ отмечали, что статистика прямых иностранных инвестиций свидетельствует о том, что Украина не является приоритетом для зарубежных инвесторов, а риск национализации ранее проданных предприятий дополнительно отпугивает инвесторов. В частности, ситуация вокруг оператора связи «Укртелеком», когда Фонд государственного имущества сделал несколько заявлений о возможной реприватизации предприятия, является негативным сигналом для инвесторов.
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